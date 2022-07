La transición en Desarrollo Productivo

El designado ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con Daniel Scioli para comenzar la transición en la cartera de Desarrollo Productivo, que será absorbida por el titular de la Cámara de Diputados. El encuentro se dio menos de 24 después de que se confirmara el desembarco de Massa en el Gabinete con el triple rol de ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Tras la reunión, que se extendió por dos horas en la sede del Ministerio que hasta ayer lideraba Scioli, ambos participaron de una conferencia de prensa. "Con la decisión que tomó el Presidente se ve que el eje es productivo", subrayó Scioli.

"Hay que seguir en este camino de la agenda de desarrollo del país, esa es mi convicción, por eso este encuentro que hemos tenido, y por eso ese gesto que ha tenido Sergio, de venir hasta acá con la agenda que tiene, por dos horas", agregó el ahora ex ministro.

El ex gobernador bonaerense regresará a la embajada en Brasil, donde estaba hasta hace 43 días, cuando fue llamado por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Matías Kulfas.

"A pedido del Presidente Alberto Fernández, Daniel Scioli volverá a la embajada argentina en Brasil, donde realizó un excelente trabajo. El presidente le agradece profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado", informó un comunicado de Casa Rosada.

Este viernes, Scioli afirmó que los cambios que definió Fernández en el Gabinete "están enfocados en poder solucionar las dificultades" que enfrenta la economía argentina, al tiempo que descartó que se sienta "eyectado" del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Estos cambios están enfocados en poder solucionar las dificultades. Yo siempre voy a estar para colaborar y ayudar desde donde sea", sostuvo el funcionario nacional. En diálogo con TN, el ex gobernador bonaerense señaló que "el Presidente tomó la decisión de reestructurar el Gabinete". (NA)