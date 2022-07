Fuertes caídas de los dólares y suba de bonos

Los mercados le dieron ayer la bienvenida al nuevo ministro Sergio Massa, con caídas en los dólares blue, MEP y contado con liqui, y subas en las cotizaciones de los bonos soberanos. El dólar blue descendió a $296 y quedó por debajo de los $300 luego de un raid alcista que se extendió casi durante todo julio.

El paralelo se hundió así $18, luego de caer $12 el jueves, presionado por el derrumbe de los dólares financieros (CCL y MEP operan debajo de los $290). Igual, durante julio el dólar blue acumula un alza de $58, lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año, luego de terminar junio en los $238.

La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se reduce hasta el 125%, tras haber trepado al 160% el viernes de la semana pasada, su máximo en 40 años. Desde que tocó su récord nominal histórico ($350 hace una semana), el blue acumula una baja de $54.

El mercado reaccionó anticipadamente dando por descontados los rumores que luego se convirtieron en realidad.

Massa será superministro de Economía, con amplio margen de maniobra y el control de la relación con el FMI y los organismos multilaterales.

Los mercados reaccionaron positivamente ya que se especula que los nuevos aires traerán cambios económicos tendientes a normalizar las cuentas del país, en momentos en que la inflación anual amenaza superar el 90%.

El dólar ahorro o solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- sube 13 centavos a $227,60. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- asciende 14 centavos a $241,40.



LOS BONOS REPITIERON

OTRA JORNADA POSITIVA

Los bonos de la deuda argentina repitieron ayer otra jornada positiva y registraron alzas de hasta 8%, forzando una caída del Riesgo País por debajo de los 2.400 puntos. Este comportamiento se prolonga desde el martes, cuando comenzaron a circular las versiones de la profunda reestructuración del Gabinete nacional que encumbró a Sergio Massa como titular de tres ministerios.

En tanto, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayeron 3,8%, por lo que el índice MERVAL quedó en 122.528,27 puntos.



RESERVAS

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en 4.544 millones de dólares durante julio, en medio de una feroz corrida cambiaria y un salto enorme en la importación de energía. El BCRA cerró julio con US$ 38.240 millones, cuando a fines de junio tenía 42.784 millones.

Los datos reflejan la magnitud de la crisis financiera y cambiaria, que obligaron al Gobierno a barajar y dar de nuevo tras el nombramiento temporal de Silvina Batakis al frente de Economía.



VENTA DE DÓLARES A PERSONAS

Las últimas medidas que fortalecieron el cepo cambiario encontraron una justificación con el dato que ayer entregó el Banco Central: la venta de dólares a personas físicas aumentó 140% en junio respecto al mismo mes del año pasado. El total ascendió a US$ 577 millones, contra los US$ 241 millones entregados un año atrás.

De ese monto US$ 375 millones fueron destinados para pagar servicios a proveedores no residentes, casi dos veces más en junio de 2021. En tanto, la autoridad monetaria habilitó compras de dólar ahorro por US$ 157 millones, más del doble que el año pasado.