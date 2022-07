Massa manejará US$ 25.000 millones con los organismos multilaterales

Manejar la relación con los organismos multilaterales fue uno de los principales requisitos de Sergio Massa para asumir como superministro, ya que representa el manejo de unos US$ 25.000 millones. Massa coordinará la relación con el Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales que prestan a sus países miembros para obras de infraestructura y saneamiento, entre otros objetivos.

El Gobierno y el FMI ya acordaron que esas entidades aceleren el giro de divisas para proyectos de infraestructura.

El manejo de esa relación estratégica explica en buena media por qué Gustavo Beliz decidió renunciar a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que hasta ahora llevaba adelante el vínculo con esos organismos.

Se trata de una millonaria cartera de préstamos que el Poder Ejecutivo Nacional necesita para encarar proyectos de infraestructura, salud y apoyo a programas sociales en todo el país. Además, representa un aporte de divisas para las alicaídas reservas del Banco Central.

Hasta la reestructuración del gabinete, el Palacio de Hacienda se encargaba principalmente del diálogo con el FMI y la Secretaría de Asuntos Estratégicos se ocupaba de las gestiones ante otra entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF y Fonplata, entre otros.

La posibilidad de obtener dólares por la vía de préstamos bilaterales -con condiciones más beneficiosas- representa un aporte estratégico decisivo. El Banco Mundial aprobó proyectos por unos US$ 2.000 millones el año pasado y tiene previsto otros US$ 2.000 durante el 2022.

La cartera de proyectos en la Argentina se compone de 24 iniciativas con un fondeo de US$ 8.400 millones.

Además, el BID tiene una cartera activa de US$ 11.700 millones con la Argentina. El CAF Banco de Desarrollo posee una cartera de US$ 3.880 millones y Fonplata poco más de US$ 400.000. Así, el monto total de préstamos vigentes ronda los USD 25.000 millones. (NA)