“Están condenando a las nuevas generaciones a una mayor desigualdad”

Por Giselle Locatelli



Mientras la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero, anunciaba hace muy pocos días el fin de la repitencia para las escuelas secundarias a partir de 2023, quienes integran “Docentes por la Educación”, analizaban con preocupación los resultados de la encuesta que llevaron a cabo hace muy poco, realizada a 113 docentes, de escuelas públicas y privadas, de distintos puntos de la provincia. El objetivo de la misma fue “la construcción de información para posibilitar un diagnóstico realista”. En ese trabajo, un 93,8 % de los consultados consideró que la educación santafesina no genera hábitos de estudio, esfuerzo y autosuperación en los alumnos. “Docentes por la Educación” surgió en el contexto de la pandemia, en el mes octubre de 2020, y nuclea a docentes preocupados por recuperar la calidad educativa perdida en las últimas décadas, “fruto de la disminución de la exigencia, la cultura del facilismo, la desvalorización del esfuerzo y del mérito. Es una agrupación donde nos vamos repartiendo tareas. Me sumé hace algunos meses. La misión es volver a tener una educación de calidad”. Así comienza la charla con Eduardo Micheletti, docente, abogado, director del Nivel Secundario del Colegio San Patricio de Rosario.



- Eduardo, ¿cómo recibieron la noticia del modelo “de avance continuo” anunciado por el gobierno provincial?

- Nosotros recibimos esto con preocupación por todos los antecedentes y por la situación en la cual se pretende implementar. Digamos que desde hace décadas pero sobre todo en los últimos años se acentuó mucho una tendencia a imponer la cultura del facilismo. Todo da igual, todo da lo mismo. Se aprueba con trabajitos, se recortan contenidos, se promueve sin aprendizaje. Y esto se va a profundizar con esta no repitencia. Un sistema razonable sería cursado por materia, tipo modelo anglosajón, que consiste en cursar materia por materia y eligiendo optativas, etc. Eso requiere de toda una infraestructura que no tenemos. Entonces seguramente no es ese el modelo, sino el implementado en los últimos años en el marco de la pandemia, que es simplemente hacer que pasen de año sin aprender. Y después el docente tiene un montón de alumnos sin las bases requeridas para seguir enseñando, y eso es un efecto bola de nieve que va complicando cada vez más y termina siempre en una resolución del Ministerio que genera una promoción y un aprendizaje, o bien, presiones para que aprueben sin haber aprendido”.

- ¿Este nuevo modelo sería una vez más un “nivelar hacia abajo”?

- Te diría que ni siquiera es nivelar, porque toda esta tendencia del facilismo, del igualitarismo mal entendido, de la antimeritocracia, etc, que elimina todo tipo de valoración, distinción, calificación, dice de sacrificarlo todo para la igualdad. Y en realidad, ni siquiera termina logrando la igualdad, es al revés, muy por el contrario, la brecha educativa se incrementa y de hecho eso está en las estadísticas, a pesar de que la ministra diga que mejoraron todos los indicadores educativos Parece que vive en una realidad paralela, no se entiende y tampoco indica bien las fuentes...



EL INFORME

Según refleja el informe elaborado por “Docentes por la Educación”, donde se publican los resultados del sondeo, la brecha que se evidencia entre escuelas públicas y privadas aumentó y entre niveles socioeconómicos bajo y alto también. (Para dar un ejemplo, el 49, 1 % de los alumnos de sexto grado de establecimientos públicos obtuvieron resultado satisfactorio en lengua, en tanto que en los colegios privados ese porcentaje subió a un 72,2%.) Micheletti agregó más datos: “Santa Fe es una de las provincias que evidencia mayor brecha, cerca de 50 puntos porcentuales entre los niveles socioeconómico alto y bajo, según las pruebas Aprender 2021 y sólo 5 provincias evidenciaron peor desempeño en lengua dentro del nivel socioeconómico bajo, como para dar una idea de lo mal que estamos y de lo mucho que hemos retrocedido. A todo esto Santa Fe teóricamente siempre fue una provincia rica, con recursos, con una infraestructura escolar consolidada. De hecho en las encuestas que hicimos nosotros, para un 94,1 % la escuela no prepara para una inserción laboral actualizada” (y el 95, 6 % opina que la escuela no prepara para una inserción universitaria).

-Esta relajación en cuanto a las prácticas educativas, ¿qué consecuencias tiene más allá del aprendizaje de contenidos?

-La educación en valores no sólo es dar contenidos es dar también hábitos, es dar un clima escolar acorde, no es sólo aprender sino también vivir el respeto. Esta cultura del facilismo que todos son iguales a todos y que todos tienen que tener el mismo resultado sin importar cuál sea su conducta, si estudiaron o no, si se portaron bien o no dentro del aula, todo eso va creando un clima de abandono, de todo da lo mismo. Eso se impregna, esos son valores, hábitos que se incorporan. Están condenando a las nuevas generaciones a una mayor exclusión, a una mayor desigualdad. Y eso afecta más a los más vulnerables.

- La ministra dijo que es el modelo con el que se van a encontrar cuando vayan a la universidad, ¿qué opina al respecto?

- La masividad del terciario y de la universidad es mucho menor, entonces vos podés organizar un sistema por el cual si yo desapruebo una materia vuelvo a cursar esa materia, pero de las materias que aprobé curso la correlativa superior. En el nivel secundario eso no se puede hacer...eso es impracticable. Y de hecho no creo que sea la intención de la ministra o del gobierno de Santa Fe, más bien, y creo que lo han dicho, van a profundizar lo que se hizo en los últimos años de la pandemia, que fue simplemente hacer pasar sin aprender. Y después que el docente se arregle. Y así están los docentes en la provincia de Santa Fe, totalmente sobrecargados, agobiados porque se le tiran los problemas encima y en paralelo se lo vacía de autoridad, se le quitan recursos. No me refiero a recursos económicos, sino psicológicos, simbólicos, de autoridad.

- Más de 100.000 estudiantes santafesinos abandonaron la escuela en 2020 (más del doble del promedio anual), según señala el informe ¿Qué nos puede decir de la deserción escolar?

- Fue mucho en la pandemia y también en este tiempo de gestión de la ministra. Ella dice que estos últimos años mejoró, quizá lo compara con plena pandemia.

- Justamente, Cantero indicó que el objetivo del modelo de “avance continuo” es fortalecer la matriculación en las secundarias….

- Si lo que se busca es que los alumnos estén en la escuela sin aprender, para eso hagamos clubes, no escuelas.

- Muchas veces se culpa al docente por el aprendizaje deficiente, ¿qué le parece?

- Sería bueno volver a confiar en el docente, darle herramientas, darle autoridad, porque ahora se apunta a que el docente no pueda sancionar, no pueda imponer un sistema disciplinario, no pueda calificar, no pueda examinar, no pueda desaprobar. La encuesta que hicimos nosotros es muy contundente en cuanto al resultado. Pero en realidad los docentes un poco respiramos ese clima y en sala de profesores uno ve que hay mucho malestar en ese sentido en la mayoría. Tampoco se favorece al alumno, porque uno diría bueno, se está sobrecargando al docente pero mejora la calidad, y no es así, Cuando empeora la calidad, aumenta la desigualdad y encima los docentes están más agobiados que nunca.

- Ante esta situación, ¿qué le diría a las autoridades provinciales?

- Pedimos en nombre de “Docentes por la Educación” y seguro sabemos que representamos a muchos docentes que se hagan las cosas de manera más dialogada, más democrática, que se escuchen otras opiniones, porque la gestión educativa actual de Santa Fe se maneja de manera muy unilateral, por momentos autoritaria, sin debate previo, actuando solamente sobre el hecho consumado, imponiendo un dogma que viene destruyendo la educación y no queremos que eso siga sucediendo.