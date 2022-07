Docentes anunciaron plan de lucha que incluye paro por 48 horas y movilización

La asamblea provincial de AMSAFÉ decidió este viernes por amplia mayoría la realización de un paro por 48 horas para el martes y miércoles de la semana próxima (2 y 3 de agosto), al que se sumará una medida similar para los días 10 y 11 de agosto, ante la negativa del gobierno provincial de no convocar nuevamente a paritarias en el marco del contexto inflacionario que afecta al país.

Las medidas de fuerzas contaron con el apoyo de más de 32 mil docentes. Por otra parte, desde AMSAFÉ Rosario anunciaron tras la asamblea que el próximo martes -primer día de paro- se realizará una movilización en unidad con otros gremios, a partir de las 10, con concentración en la plaza 25 de Mayo, desde donde marcharán a la sede local de Gobernación. Allí llevarán sus reclamos contra el ajuste, por la reapertura de paritarias, aumento salarial y jubilaciones y mejores condiciones de trabajo.

Rodrigo Alonso, el nuevo secretario General de AMSAFÉ, aseguró que mayoritariamente se ha optado por iniciar un plan de lucha con dos paros de 48 hs y "con el objetivo de reabrir la discusión paritaria. Es central que el gobierno de la provincia nos convoque no solo a discutir una mejora en el salario de los docentes sino una mejora en las condiciones de trabajo".

De esta forma, iniciarán un plan de lucha de 48 hs. de paro haciéndose efectivos los días martes 2 y miércoles 3 de agosto con movilizaciones en diferentes localidades de la provincia. Además, de no haber convocatoria al diálogo por parte del gobierno, esta medida de fuerza se repetiría el próximo miércoles 10 y jueves 11 de agosto.

En este sentido, e delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, le había comentado a este Diario que "el mandato de los docentes de Rafaela y todo el Departamento es convocar a un paro de 48 horas para la próxima semana y de 72 horas en la segunda semana de agosto".

Como se recordará, en marzo, los sindicatos de estatales y docentes aceptaron una oferta salarial de la provincia, que consistió en un 46% en cuatro tramos. El mismo consistía en una suba en marzo del 22% y tres sumas de 8% cada una para mayo, agosto y septiembre, con cláusula de revisión en este último mes. Pero en los primeros seis meses del año la inflación acumula un aumento del 36,2%, es decir que está por encima de los incrementos ya incorporados al salario de docentes y estatales provinciales.

Al mismo tiempo, tanto UPCN como ATE reclamaron la convocatoria anticipada a las paritarias ante la aceleración de la inflación a la vez que se pide el adelantamiento de aumentos salariales contemplados en el acuerdo alcanzado en marzo pasado, tal como ya lograron los sindicatos municipales. Amsafe también presentó una solicitud similar y ante la falta de respuestas del Gobierno provincial, que insiste con sentarse en la mesa paritaria recién en septiembre, se encaminó a iniciar un plan de lucha.



TAMBIÉN SADOP

En tanto, la medida de AMSAFE se suma a los dos paros por 48 horas lanzados por los los maestros de las escuelas de gestión privada nucleados en SADOP. La primera medida de fuerza se cumplirá el martes y miércoles de la semana próxima, y la segunda se llevará a cabo miércoles 10 y jueves 11 de agosto. "Hay un contundente repudio de las y los compañeros a la actitud del gobierno en cuanto a lo salarial pero también en relación a las cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo de los docentes en cuanto a las políticas educativas que se establecen sin consulta alguna y afectan directamente en la tarea docente" dijo el secretario general del SADOP Pedro Bayúgar.



ESQUEMA DIFERENTE

Cabe recordar que ante la crisis económica y la inflación, los gremios de distintas áreas pidieron el adelantamiento de los tramos de aumentos acordados en paritarias y, precisamente, poder volver a abrir ese canal de negociación. En el marco de un reclamo similar por parte de empleados municipales, el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, señaló en las últimas horas que "el Gobierno está enfocado en cumplir con lo que queda pendiente que es importante. Tenemos por delante dos aumentos del 8%. Presupuestariamente es la erogación mayor que tiene la provincia en lo que significa sueldos. Por eso, enfocado en poder cumplir con las cuotas pendientes y llevar adelante la revisión que tenemos acordada para septiembre”. “No estamos en un esquema de cláusula gatillo. En su momento las paritarias se resolvían yendo siempre el salario atrás de la inflación. Es decir, se conocía la inflación y se actualizaban los salarios. Hoy tenemos un esquema diferente. Este esquema significa entre otras cosas que durante muchos meses el salario le ganó a la inflación. Algún mes en particular el salario queda desfasado de la inflación, pero para eso está planteada la revisión”, agregó. Por su parte, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, se pronunció en el mismo sentido que Pusineri al sostener que el gobierno por ahora no reabrirá la discusión para la actualización de sueldos que ya fueron acordados en marzo. En ese marco, la funcionaria lamentó que en los primeros días tras el receso de invierno "se hable de suspender clases". En declaraciones a LT8 de Rosario, remarcó que el gobierno "cumple en tiempo y forma el compromiso que asumió en la última reunión paritaria y monitorea que la inflación no le gane a los sueldos de los trabajadores en la provincia de Santa Fe”.



SE SUMÓ UDA

Por último, UDA (Unión de Docentes Argentinos) también determinó medidas de fuerza pero con más días de paro. Dispuso medidas para el 2, 3 y 4 de agosto, y de no haber convocatoria a paritaria también las jornadas del 10, 11 y 12 de agosto.