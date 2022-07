La industria de toda la región reclama soluciones urgentes

La Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) manifestó su "profunda preocupación ante las medidas implementadas por el Banco Central de la República Argentina, que comprometen seriamente el acceso al mercado libre de cambios para la importación de materias primas, insumos y bienes de capital que son fundamentales para sostener la producción". "En forma reiterada, los diferentes actores de la industria de la región hemos advertido al Gobierno -en todos sus niveles- respecto del impacto negativo de este tipo de restricciones sobre la capacidad de las empresas de cumplir con sus compromisos, tanto a nivel doméstico como en el mercado internacional", sostuvo la Comisión que representa al sector fabril de Rafaela y la región.

En este contexto, la entidad advirtió que los relevamientos realizados en diferentes puntos del país ya dan cuenta de empresas que han debido otorgar licencias por vacaciones anticipadas o -aún más grave- suspender sus operaciones. "De no modificarse la actual normativa, esta situación no tardará en generalizarse. Así, no solo se frenará la producción de aquellas empresas que trabajan con materias primas e insumos importados, sino que impactará sobre toda la cadena de suministro", alertó el CCIRR a través de la Comisión que agrupa al influyente sector industrial de esta ciudad y la región.

"Este escenario, de por sí complejo, se ve agravado por la pérdida de cupo para financiación en bancos extranjeros, la falta de previsibilidad respecto de los precios de reposición y la alta inflación", subrayó al poner en relieve las crecientes dificultades que atraviesan los sectores manufactureros. Finalmente, destacó que mientras "el entramado productivo santafesino, que en su conjunto aporta el 24% de las exportaciones del país, está luchando día a día para transformar la recuperación en crecimiento genuino, en un contexto de incertidumbre política y económica, con reglas del juego cambiantes y poco claras, no hay posibilidad alguna de poder ganar tamaña pelea".