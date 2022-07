"Hay muchas cosas que demuestran que Argentina no es un país federal. Algunas situaciones dan cuenta de ello. Tal es el caso del subsidio al transporte, donde se distribuye el 85 por ciento en el Área Metropolitana Buenos Aires y el resto entre las demás provincias”, remarcó el intendente Luis Castellano en declaraciones a la prensa.

Asimismo explicó que “ese impuesto que pagamos cada vez que cargamos combustible en todo el país, se distribuye de forma desigual, inequitativa. A lo que se suma que en el interior, pagamos más la nafta y el gasoil”. "No puede ser que cuando tenemos inconvenientes con el precio de la carne, la decisión sea cortar las exportaciones”, afirmó Castellano, quien luego sostuvo que “no puede ser que cuando tenemos problemas con las divisas se diga que el campo especula. Esto es no entender la lógica del interior".



MARCAR DÓNDE ESTÁN

LAS ESPECULACIONES

Además, recordó: "el miércoles estuvimos con el senador Alcides Calvo entregando créditos desde la Asociación para el Desarrollo de un millón de pesos para pequeños productores que sufren la sequía. ¿Esos son los especuladores? ¿Desde dónde pesamos eso?. ¿Desde qué lugar estamos pensando lo que decimos como mensaje político? “Tal vez puede haber algunos grandísimos productores de la provincia de Buenos Aires. Marquemos donde puede estar la especulación, pero no generalicemos al campo porque por lo menos en la región centro es totalmente errado. Es al contrario”, argumentó el Intendente. “Hay que mirar bien. Se necesita una representatividad más federal, una representatividad política más federal, en donde estas provincias o esta región centro productiva sienta que hay políticos y dirigentes que podemos representarlos y escuchar su voz”, continuó Luis Castellano.



EN EL CORAZÓN PRODUCTIVO

“Sabemos que estamos en el corazón productivo de la provincia. Y muchas veces nuestra mirada queda relegada frente a un centralismo que entendemos se ha ido profundizando y que nos disgusta”, aclaró el Intendente. En el mismo plano, Castellano prosiguió: “No es que queremos imponer nuestra mirada y nuestros intereses por sobre los del resto del país, sino porque estamos convencidos que la unidad que el país necesita para salir adelante requiere de una configuración donde todos estemos representados. Mayor comprensión de las diferentes realidades que hacen a la riqueza de nuestra patria”. “En Rafaela y en Santa Fe estamos liderando la recuperación productiva luego de años en que la producción había quedado relegada frente a un modelo que privilegiaba la especulación financiera”, cerró el intendente Luis Castellano.