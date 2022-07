Centenario de la Escuela “Cristóbal Colón”

La Escuela Nº 479 “Cristóbal Colón” celebró ayer sus 100 años de vida, con un acto realizado en el edificio ubicado en Bv Lehmann y Chile, que congregó a toda la comunidad educativa y contó con la presencia del intendente Luis Castellano.

La ceremonia tuvo lugar en horas de la mañana en el salón principal de la escuela, que fue especialmente ambientada para recibir a estudiantes, docentes, ex estudiantes y ex docentes de una de las instituciones educativas con mayor trayectorias de la ciudad.

Participaron también de la ocasión el senador provincial Alcides Calvo, el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, la Secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen; integrantes del gabinete municipal, concejales, coordinadoras, supervisores y supervisoras de la Regional III de Educación.

Durante el acto, se descubrieron placas alusivas, se repasó la historia de la institución a través de un video y un grupo de estudiantes interpretó la canción “Del corazón, mi canto”, escrita especialmente para la celebración de este centenario.

En su discurso, el intendente Castellano destacó el rol que ha cumplido la escuela en la formación y acompañamiento de niños y niñas pertenecientes a una parte importante del norte de la ciudad y se comprometió a seguir apoyando su crecimiento.

“Para la ciudad, celebrar 100 años de una escuela, siempre es muy importante. Gran parte de lo que es hoy Rafaela, de su potencialidad educativa, productiva, se lo debe al acompañamiento y a la formación que fueron generando muchas de sus escuelas”, señaló.

“Es una escuela que tiene un rol especial. Una escuela que ha acompañado a una enorme cantidad de familias que viven en este norte grande que tiene Rafaela, que se ha vinculado con muchas instituciones del sector, en todo lo que implica el desarrollo de la contención social a muchos niños y niñas. Esto también merece el agradecimiento”, agregó.

“Nosotros como estado municipal vamos a seguir acompañando para que la escuela siga teniendo la calidad arquitectónica, ambiental y educativa que los chicos y chicas necesitan. Sabemos que, sin educación, no hay futuro”, completó.

Cabe destacar que, durante el acto, la Municipalidad hizo entrega de una placa conmemorativa, de un mapa de la ciudad para ser trabajado en las aulas y de la impresión de 300 ejemplares de la revista por los 100 años de la Escuela, escrita y compilada por integrantes de la institución.

Por su parte, la directora del establecimiento, Mónica Álvarez, sostuvo durante su discurso que se trata de un momento de mucha alegría para la comunidad educativa y destacó el aporte incansable que día a día vienen realizando directivos y docentes a lo largo de los años.

“Estos 100 años representan un tiempo de trabajo, de sueños, de esfuerzos, de esperanzas. Hoy somos nosotros quienes visibilizamos hacia atrás todo lo realizado por un grupo de personas que creían firmemente en la educación, como único camino del desarrollo de una sociedad”, expresó.

“Quienes iniciaron esta obra seguramente se encontraron con muchas dificultades, pero lejos de abandonar ese sueño, siguieron trabajando arduamente para que nuestra escuela se mantenga erguida y llena de proyectos”, afirmó.

“Dicen que las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Los logros obtenidos son la suma de los esfuerzos realizados. Luchamos día a día para que nuestros alumnos asistan con alegría, y encuentren en estas aulas no sólo aprendizajes sino cariño y valores. Que una institución educativa celebre cien años de trayectoria, no es una noticia más, es la ferviente esperanza de muchos argentinos que confiamos en el gran potencial que tenemos como país”, manifestó.

Finalmente, el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, hizo hincapié en el valor que tiene la presencia de las familias como protagonistas esenciales para el funcionamiento de toda escuela. “Nosotros siempre decimos que sin las familias, esto no es posible. Tenemos que conformar un gran equipo y tenemos que seguir avanzando”, aseguró .

“Los 100 años son también una oportunidad para pensar el futuro. Como dice nuestro gobernador, Omar Perotti, el futuro de Santa Fe está en las aulas. Y tenemos un gran futuro por delante”, agregó Cardoni.



La historia de la escuela

El 13 de julio de 1922 es la fecha de fundación de la escuela que se fusiona al año siguiente con la “Elemental del Barrio de la feria”. El edificio ubicado en calle Lavalle 323, era de comodidades precarias, con dos aulas amplias, una pequeña y la dirección.

En 1925 se le designa el número 479. En 1938 se la traslada a Bv. Guillermo Lehmann 910, donde funciona actualmente, contando en ese momento con cuatro aulas. Dos años después , en 1940 empieza a funcionar el ciclo completo y se crea la biblioteca infantil. En 1955 se amplía el edificio escolar con la construcción de dos aulas y el salón de actos.

En las décadas posteriores comienzan a tener participación activa la Asociación Cooperadora, el Club de Madres y Centro de Ex alumnos atendiendo a las necesidades de los niños y niñas, y construyéndose aulas y baños .

Para lograr una labor integral en beneficio de la Comunidad Educativa empiezan a funcionar los organismos internos como: Cruz Roja, Biblioteca, Periodismo Escolar, Teatro, Títeres, Coro y Peña y Costurero Escolar.

Con el nuevo siglo la institución se adecuó a los avances tecnológicos introduciendo en sus prácticas pedagógicas, soportes visuales e informáticos necesarios para una mejor calidad educativa, brindando así herramientas que completen la trayectoria escolar de niños y niñas.

Actualmente la escuela cuenta con 463 alumnos y un plantel compuesto por veinte docentes de nivel primario; dos de nivel inicial; tres profesores de tecnología; dos de música; una profesora de plástica; profesoras de inglés y de tecnología de séptimo grado; dos bibliotecarios; una secretaria y cuatro asistentes escolares.