Inscripciones abiertas para el ingreso 2023

Para iniciar cualquiera de las carreras que se dictan en la UTN FRRa -Ing. Electromecánica, Civil e Industrial; Licenciaturas en Administración Rural y en Organización Industrial y las Tecnicaturas Universitarias en Programación, Industrias Alimentarias y Administración Rural-, los aspirantes deben cursar el Taller de Ingreso, que es nivelatorio, es decir, no es eliminatorio.

Las materias a cursar dependen de la carrera que el estudiante elija, pero son Matemática y Taller de Orientación Universitario para todos los alumnos, y luego una materia específica dependiendo la carrera.

Este Taller se dicta los sábados por la mañana, comenzando el sábado 6, y se extiende hasta el mes de noviembre. Se cursan las materias y hay dos parciales por cada una de ellas.



Inscripciones y documentación a presentar

La inscripción se llevará a cabo en la oficina de Alumnado de la UTN FRRa, en el edificio de Acuña 49, de 16 a 20.

Se debe presentar la siguiente documentación:

-fotocopia del DNI y DNI original para verificar la autenticidad de la fotocopia,

-partida de nacimiento actualizada (con no más de 6 meses de antigüedad),

-fotocopia del título secundario o si el estudiante está cursando 5to o 6to. año del Nivel Secundario, constancia del colegio que está cursando el último año del nivel,

-dos fotos del aspirante, tamaño 4 x 4,

-constancia de CUIL del aspirante.

En caso que el alumno desee adquirir los libros que se utilizarán en el Taller del Ingreso en formato papel, deberán dirigirse a la oficina de Cooperadora de la Facultad para comprarlos (puede ser en el mismo momento que efectiviza la inscripción).

Si el alumno pertenece a otra localidad y no puede hacer la inscripción personalmente, puede enviar a un familiar o un comisionista con toda la documentación.

Cualquier consulta, escribir al siguiente correo electrónico: [email protected]



Otras instancias para realizar el ingreso

Quienes aún no hayan decidido qué carrera continuar, tienen otras instancias para realizar este Taller antes de comenzar las clases en 2023.

Las otras dos instancias posibles entre las cuales el alumno puede elegir son:

-instancia libre de diciembre: consta de un examen por materia, con fecha a determinar. La fecha de inscripción es del 22 al 25 de noviembre de 2022.

-instancia de febrero-marzo: se lleva a cabo de lunes a viernes, de 18 a 22 dependiendo las materias. También hay dos parciales por materia.

La fecha de inscripción es del 19 al 22 de diciembre de 2022. El Taller comienza el 6 de febrero de 2023.