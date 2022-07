XXI Edición de Trombonanza en Santa Fe

Con la presencia del ministro de Cultura de la provincia, Jorge Llonch, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, y Rubén Carughi, organizador del evento, se realizó el lanzamiento de Trombonanza 2022 en lo que será su 21ª edición.

Estuvieron presentes, además, el secretario de Gestión Cultural de la provincia, Jorge Pavarin; el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Paulo Ricci, y el titular de la Cátedra de trombón de la UNL, Ariel Theuler.

El festival que reúne a trombonistas y tubistas de todo el mundo se desarrollará del 1º al 6 de agosto en distintas salas y teatros de la ciudad capital. Habrá conciertos, talleres, charlas y clínicas especializadas.

En conferencia de prensa el ministro Llonch señaló que “estamos muy contentos porque después de dos años de pandemia volver a esta actividad es muy gratificante. Festejo el esfuerzo de Rubén (Carughi), de la Municipalidad y de la Universidad; y también al ministro Tristán Bauer y al secretario de Gestión Cultural, Federico Prieto, que también nos están apoyando profundamente con el Ministerio de Cultura de la Nación”.

“Todos sabemos lo que es Trombonanza, desde que arrancó, y lo que ha crecido; destacamos la identidad que le da a la ciudad en el mundo porque estamos exportando una sabiduría que tenemos en Santa Fe”, agregó el funcionario provincial.

A su turno, el intendente Jatón manifestó que “esta edición de Trombonanza significa mucho porque después de dos años volver a esto es todo un sueño que gracias a los organizadores podemos hacer realidad. Es poner a Santa Fe en un lugar en el mundo y lo hacemos a través de la música, de los cursos, de quienes nos visitan”.

Por su parte, Rubén Carughi –ideólogo y gestor del festival– expresó su “agradecimiento a la Universidad Nacional del Litoral, a la Municipalidad de Santa Fe, al ministerio de Cultura de la Provincia por ser parte de esta nueva edición de Trombonanza. Son más de veinticinco los profesores que participan este año y ya hay unos doscientos inscriptos de todo el mundo, no solo de nuestro país”.

Finalmente, Ariel Theuler, representante de la UNL, apuntó que “desde la Universidad, estamos felices de participar en Trombonanza nuevamente y de seguir apoyando este gran curso de perfeccionamiento que nosotros lo vamos a tener en nuestra casa, en el Paraninfo el día martes. Siempre desde la UNL acompañamos a la provincia y a la municipalidad en estos grandes eventos que muestran a Santa Fe y también muestran a la Universidad”.



PROGRAMACIÓN TROMBONANZA 2022

La programación completa de Trombonanza, los conciertos y recitales con entrada libre y gratuita, así como las instancias de formación y especialización instrumental, puede consultarse en www.trombonanza.com.ar

Trombonanza es un curso de perfeccionamiento instrumental para trombonistas y tubistas en cualquier nivel de ejecución, orientado tanto a la música clásica como a la música popular y el jazz, que tiene como sede la ciudad de Santa Fe.

Sus inicios fueron en el año 2000 con doce participantes pero a lo largo del tiempo fue creciendo vertiginosamente hasta llegar a reunir 150 músicos. Esto, junto al altísimo nivel de enseñanza desarrollado en sus clases, ha convertido a Trombonanza en el curso para trombones y tuba más importante de Sudamérica.

Los participantes provienen de prácticamente todo el continente sudamericano (Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Brasil), y en particular de Argentina, vienen músicos desde Salta y Misiones al norte hasta Tierra del Fuego en el extremo más austral de nuestro país.

Las actividades consisten en clases grupales, que incluyen trabajos de sonido, afinación, música de cámara, secciones de orquesta, repertorio solista, ensambles, improvisación, etc.

Trombonanza también se abre a la comunidad, brindando cada noche en que dura el curso, conciertos con entrada libre y gratuita en distintos espacios culturales de la ciudad.