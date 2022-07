Cómo fue la primera semana de Tinelli en Canta conmigo ahora

Asumió un riesgo. Luego de más de tres décadas en TV al frente de VideoMatch y ShowMatch, este año Marcelo Tinelli se animó a cambiar de formato. O más bien, se vio obligado a hacerlo luego de aceptar que el Bailando ya había cumplido un ciclo. E impulsado por la necesidad de un cambio, el conductor llevó a la pantalla de eltrece Canta conmigo ahora , la adaptación local del programa británico All Together Now.

Las expectativas del canal estaban claras desde el principio: mantener dos dígitos de rating, por los menos durante las 11 semanas, que es el tiempo mínimo que dura el ciclo. "Si el programa anda bien en esos dos meses y medio, se continúa hasta diciembre. Ojalá podamos seguir, y sino, será un formato muy muy bueno que durará dos meses y medio. La expectativa del canal para ese horario, pensando en lo comercial, es de dos dígitos", explicó en una entrevista con Teleshow.

Con estos requisitos, el lunes 25 a las 22.30 el animador bolivarense volvió a decir su clásico: "¡Buenas noches, América!". Y así, le dio inicio a una nueva instancia en su carrera. La final de El hotel de los famosos le dejó un piso de 17 puntos, motivo que al momento en el que el "Cabezón" apareció en pantalla, lo acompañaban 16 puntos, mientras que La Voz Argentina marcada 11,8 en Telefe.

Durante la mayor parte del programa, Tinelli se mantuvo por encima del canal de las pelotas. Por momentos, con varios puntos de ventaja; por otros, solo con algunas décimas de diferencia. Y a las 23.30, La Voz pasó al frente con 13,8 contra 13,7. Sin embargo, esto no impidió que Canta conmigo se llevara la victoria de la noche con 15,2, mientras que el certamen conducido por Marley quedó dos décimas abajo.

El resto de la semana, Tinelli quedó por debajo de la competencia que tiene como jurados a Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky. Sin embargo, su programa fue el más visto de eltrece y cumplió con el pedido de estar arriba de los 10 puntos de rating. El martes, marcó un promedio de 11.4; el miércoles, 11.2; y el jueves, 10.4.

Pero más allá de los números que marcó IBOPE, está claro que Canta conmigo ahora es un ciclo que tiene mucho para dar. En primer lugar, es evidente la inversión y el gran despliegue que hizo LaFlia, con la ayuda del canal. Desde el estudio, que fue sometido a una importante obra de ingeniería para poder albergar a 100 jurados -entre los que se destacan Cristian Castro, el Puma Rodríguez, el Bahiano, Marcela Morelo, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, Gladys “La Bomba” Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri- en cada emisión, sumado al público, los participantes y la gran cantidad de personas que trabajan detrás de cámara. Y ni hablar de la calidad de las figuras que brindan sus conocimientos musicales gala a gala.

Además, cada noche el ciclo fue tendencia en las redes, un termómetro de los tiempos que corren. Y tanto críticas como elogios son importantes para el conductor y le brindan herramientas para adaptarse a lo que su público quiere ver. De hecho, él mismo explicó que al tratarse de programas grabados, adaptará la edición de cada emisión de acuerdo a lo que más rinda en pantalla.

Por último, a pesar de tratarse de un formato extranjero, Tinelli se las ingenia para marcar su impronta. A pesar de que en el ciclo original y el resto de sus adaptaciones el conductor se limita a presentar a los participantes y anunciar los puntajes, Marcelo se muestra mucho más descontracturado, se mete en la tribuna para hablar con el jurado cara a cara y demuestra que sigue siendo un conductor todo terreno.