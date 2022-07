Los museos argentinos desembarcan en la famosa aplicación de TikTok

TikTok fue una de las aplicaciones más descargadas a nivel global en el año 2020 y, hoy en día, esa popularidad perdura. Son muchos los fenómenos que se desprenden de la interacción de los usuarios en esa plataforma, desde compartir reseñas literarias hasta recetas de cocina o tutoriales de maquillaje en un formato de video breve. Las instituciones internacionales ya tienen varios meses incursionando en la plataforma. En este contexto, el Museo del Prado se vanagloriaba la semana pasada de haberse convertido en la institución museística líder en la red social de origen chino con más de 400 mil seguidores y más de 3 millones de "me gusta" después de dos años de difundir contenido artístico.

No es el único espacio de arte que empieza a capitalizar los réditos de haber apostado a esta plataforma para expandir su audiencia: la Galería Uffizi, por ejemplo, cuenta con más de 125 mil seguidores y vio aumentado su público joven como consecuencia de su llegada a esta plataforma. En uno de sus últimos videos muestra -con una canción romántica que es viral en TikTok- la escultura de Psique y Eros dándose un beso. Durante la secuencia, aparecen emojis de corazones y brillos. "¿Crees que el arte está hecho para contemplarse?", pregunta por otro lado el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México en un video publicado en su perfil, que tiene 7063 personas y un total de 34.6 mil "me gusta" en sus contenidos.



¿Y los museos de Argentina?

El Museo de Arte Moderno tiene en TikTok más de mil seguidores y 3375 "me gusta" en la totalidad de los videos publicados. La descripción de la cuenta anuncia: "¡Llegamos a TikTok!" y el perfil muestra un mosaico de materiales colorido e interactivo. La característica más distintiva es la frondosidad de las descripciones de los videos donde informan con detalle de qué se tratan las producciones. Muchas de las filmaciones presentan a las obras exhibidas en el museo pero, en algunas ocasiones, se intercalan otras propuestas filmográficas donde los artistas aparecen hablando a cámara sobre sus muestras.

Antes de lanzar la cuenta, los encargados de la divulgación de contenidos tuvieran reuniones con representantes de TikTok, quienes se interesaron especialmente en el caso por ser una de las primeras instituciones culturales del país en ingresar a la plataforma. "El equipo de TikTok colaboró para la creación de los primeros contenidos y los primeros pasos de la cuenta del museo", detallan.

"La plataforma brinda estímulos vinculados al crecimiento como, por ejemplo, el caso de la semana pasada cuando un video que generamos con Marta Minujín tuvo más de 2 mil likes, alcanzando las 25 mil visualizaciones y traccionando nuevos usuarios. Al superar los mil seguidores la cuenta del Moderno fue habilitada para incorporar el uso de links", señalan desde el equipo de comunicación.

El caso del Centro Cultural Kirchner (CCK) es diferente porque el espacio abrió una cuenta de TikTok hace aproximadamente cinco meses "con la intención de atraer a las nuevas audiencias y generaciones más jóvenes para que vengan a vivir la experiencia de todas las cosas que hay para hacer", cuenta María Sureda, coordinadora de Contenidos Digitales del CCK.

Técnicamente, TikTok es una aplicación que permite subir videos de tres minutos como máximo de duración, utilizar filtros, efectos especiales y otros procesos de edición como acortar los fragmentos, modificar la velocidad de los videos o colocar transiciones entre los diferentes clips. Para Sureda, esto hace que la plataforma sea "muy versátil".

En el mapa de los museos argentinos que habitan la aplicación hay una institución que aún no tomó la decisión de incursionar en la plataforma: el Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, desde el área de comunicación del museo "se están evaluando distintos formatos para esta plataforma", según informa el director de la institución, Andrés Duprat.

"TikTok tiene una impronta entre doméstica y juvenil, que no es fácil compatibilizar con el tipo de contenidos de una institución como el Bellas Artes. De hecho, muchas de las instituciones culturales que podrían ser análogas al Museo y que participan en TikTok tienen contenidos que a nosotros no nos terminan de convencer", concluye el director de la institución. TÉLAM