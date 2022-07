"Hoy tenemos más herramientas como para tomar decisiones"

Por segundo partido consecutivo como local Ezequiel Medrán expresó sus sensaciones post-partido con la tranquilidad de una victoria, más que necesaria para encontrar el alivio pretendido para por unos días no verse tan abajo en la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

En la conferencia de prensa valoró que "estuvimos enfocados en defender nuestra casa, conseguir con el apoyo de nuestra gente los tres puntos. Me voy realmente conforme por el resultado y el trabajo que hizo el equipo. Creo que trabajamos bien el partido, fuimos un equipo práctico, entendimos los momentos, fuimos contundentes y eso nos permitió ganarlo con comodidad pese a que enfrentamos a un rival incómodo, con buenos jugadores y que está bien posicionado en la tabla".

Ya dentro de un contexto más general por el presente del equipo tomando en cuenta la sumatoria en casa, expresó que "hoy me siento cómodo, a gusto personal siento que tengo un equipo para competir en cuanto a la intensidad como nos gusta a nosotros. Por suerte en las últimas tres semanas ya no tuvimos jugadores en kinesiología, cuando llegamos había 11 que era incómodo para trabajar. Hoy tenemos más herramientas para tomar decisiones con un plantel mayor a disposición, y hay una buena competencia interna. Eso genera que seamos competitivos, lo que uno quiere seguir trabajando es en mantener esa regularidad".

Ante las consultas pensando a futuro y en las dificultades para sumar de visitante, Medrán manifestó que "siento que es algo a corregir, a mejorar desde lo futbolístico y mental, pero a medida que nos vamos conociendo con el plantel en el transcurso de de estos dos meses y días que llegamos, uno va entendiendo cómo competir de visitante. Está en nosotros seguir mejorando eso. Si bien sumamos con Instituto, Mitre, Defensores, también nos tocaron malos partidos con Tristán Suárez, y Chacarita que fue un partido raro, pero apuntamos a competir de igual a igual".

Sin dudas que la vuelta de Nicolás Aguirre fue un bálsamo desde lo futbolístico y con aporte en el marcador inclusive. Consultado sobre cómo se lo fue manejando, expresó que "la idea era darle minutos, sentíamos que estaba para 45, charlamos en el entretiempo si estaba para 10 más y conformes, queremos que agarre ritmo de competencia, sabemos de su jerarquía, que estuvo mucho tiempo parado y que está sumando minutos siendo muy importante".



FINDE LIBRE

El plantel profesional de Atlético entrenó ayer en el Predio "Tito" Bartomioli. Trabajos regenerativos para los que fueron titulares y fútbol para el resto. El lunes iniciará la semana pensando en Santamarina de Tandil (domingo a las 16), tras el fin de semana libre.



BIELER IGUALO A GRILLO

Con el tanto convertido el jueves, Claudio Bieler igualó a Víctor Grillo con 45 goles con la camiseta de Atlético en el profesionalismo. Así quedó a 11 goles de Gonzalo Del Bono, el máximo goleador.