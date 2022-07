El puntero ante Newell's

Atlético Tucumán, único invicto y sorprendente líder de la Liga Profesional de Fútbol, recibirá hoy a Newell's Old Boys, que perdió en sus dos últimas presentaciones, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 11.El encuentro se jugará este sábado a partir de las 20.30 en el estadio José Fierro, de Atlético Tucumán, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal TNT Sports.

En tanto, San Lorenzo rendirá hoy un difícil examen en La Paternal cuando visite a un Argentinos Juniors con posibilidades de acceder a la punta. El encuentro se producirá en el estadio Bumerán Diego Armando Maradona desde las 15:30, con arbitraje de Germán Delfino y transmisión de ESPN Premium.

Por su parte, Estudiantes de La Plata que se apresta para jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero que a nivel local solo logró cuatro de los pasados 21 puntos, recibirá a Banfield. El partido se jugará este sábado en el Estadio Uno-Jorge Luis Hirschi, desde las 18, con el arbitraje de Nazareno Arasa y televisado por TNT Sports.

Huracán, que suma una buena racha sin derrotas aunque con tres empates seguidos, será local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El partido se jugará este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, a partir de las 20.30, con Patricio Loustau como referí y televisado por la TV Pública.



REFUERZO PINCHA

Estudiantes de La Plata sumó a su octavo y último refuerzo de esta temporada, el defensor argentino Nehuén Paz, que llega procedente de la Universidad Católica a préstamo sin cargo y sin opción hasta diciembre próximo. El futbolista surgido de All Boys, con pasado en Newell's y Lanús, será una de las tres modificaciones permitidas en la lista de la Copa Libertadores para los cuartos de final y llega como alternativa de Fabián Noguera, que no podrá jugar por aproximadamente un mes tras lesionarse el domingo pasado ante Boca Juniors.