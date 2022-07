Fondo solidario para los Bomberos Voluntarios

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Reproducimos seguidamente un parte de prensa difundido ayer por el Concejo Municipal

El Concejo Municipal participó de la actividad organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales, entidad que alcanzó sus 56 años de vida y convocó a funcionarios municipales y regionales, con el objetivo de brindar información sobre su presente y lo proyectado para los próximos meses.

En el encuentro, los integrantes de la Comisión destacaron la importancia de la elaboración y posterior aprobación por parte del Cuerpo Legislativo de la Ordenanza Nº 3014, norma que dispuso la incorporación como adicional a la Tasa General de Inmuebles Urbanos de tres UCM, en concepto de Fondo Solidario para Bomberos Voluntarios.

En la actualidad, el valor de la Unidad de Cuenta Municipal es de 15,53 pesos y por lo tanto cada contribuyente de la Tasa local aportará a la institución 46,59 pesos.

El Concejo también dispuso que las transferencias mensuales recibidas por la entidad deben ser rendidas al Estado municipal de forma trimestral.





Fundamentos



El Fondo Solidario para Bomberos Voluntarios fue aprobado en abril del presente año, luego de múltiples pedidos realizados por colaboradores de la entidad y conversaciones mantenidas con funcionarios municipales.

“La Comisión se acercó al Concejo y también al Ejecutivo local, para contar y detallar cuál es la realidad, cuáles son sus necesidades. Con este escenario sobre la mesa hemos tratado de buscar la mejor alternativa posible para aportar a una institución tan importante para todos los vecinos, para las empresas, industrias. Bien sabemos que Bomberos recibe aportes de instituciones públicas, instituciones privadas, algunos aportes voluntarios de los sunchalenses a través de la Cooperativa de Agua, pero no deja de ser siempre un aporte que descansa sobre la buena voluntad. También sabemos que se vieron sumamente afectados por la pandemia, porque tenían un servicio gastronómico, el cual debieron mantener cerrado por mucho tiempo”, fundamentó la concejal Carolina Giusti.

Por su parte, la concejal Andrea Ochat destacó: “Hemos naturalizado que suena la sirena y frente a cualquier evento los bomberos voluntarios están. Y muchas veces no nos cuestionamos de dónde salen los recursos para que puedan estar tanto en la ciudad, en el campo o en localidades cercanas. Sabemos que a nivel provincial y nacional hay algunos aportes, pero esto no es algo constante, no es algo permanente, lo tienen que pelear y mucho, hasta discutiendo kilómetros sí, kilómetros no. Y la verdad que no es la función del bombero. Ellos están para protegernos, para salir al cruce frente a cualquier evento que nos ponga en riesgo”.

Luego de la aprobación del Fondo Solidario, integrantes de la Asociación beneficiada volvieron al Concejo Municipal, donde manifestaron su agradecimiento y puntualizaron que, en primera instancia, los aportes permitirán mejorar el sistema de guardias establecido para las personas que se desempeñan recibiendo los llamados de la comunidad en cada situación de emergencia que requiere la actuación de los bomberos voluntarios.

Además, en el encuentro concretado esta semana, la entidad brindó detalles de las obras que pretenden realizar para optimizar la salida de los vehículos del cuartel cada vez que deban prestar sus servicios.