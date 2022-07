La Provincia no cede ante la presión de los gremios

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, indicó ayer que en septiembre próximo los diferentes gremios que representan a los trabajadores del Estado santafesino serán convocados para realizar una revisión de la política salarial, tal como se había acordado en las negociaciones paritarias de marzo pasado.

El funcionario hizo esta aclaración debido a “los distintos reclamos de los gremios de la administración central, sindicatos docentes, los que representan a los profesionales de la salud, y otros que tienen que ver con las empresas del Estado provincial (Obras Sanitarias y Luz y Fuerza)”, ante lo cual aseguró que “la provincia ratifica su voluntad de producir la revisión de la política salarial y las nuevas reuniones con los gremios a partir de septiembre”.

“En ese marco, ratificamos una vez más nuestra voluntad de cumplir con el acuerdo oportunamente suscripto -prosiguió Pusineri-: abonar los incrementos que quedan pendientes, y llevar adelante durante septiembre la renegociación con todos los gremios que se relacionan con el Estado provincial con el objetivo de que, en un marco volátil y esperando que las variables económicas empiecen a estabilizarse y no se afecten ni la producción ni el trabajo de la provincia, podamos mantener también el poder adquisitivo de los salarios”.

Tanto UPCN como ATE reclamaron la convocatoria anticipada a las paritarias ante la aceleración de la inflación a la vez que se pide el adelantamiento de aumentos salariales contemplados en el acuerdo alcanzado en marzo pasado, tal como ya lograron los sindicatos municipales.

Amsafe también presentó una solicitud similar y ante la falta de respuestas del Gobierno provincial, que insiste con sentarse en la mesa paritaria recién en septiembre, se encamina a iniciar un plan de lucha. Precisamente ayer los docentes santafesinos votaron en las escuelas para definir el mandato que se tratará hoy en la asamblea provincial a realizarse desde las 10:00 en la ciudad de Santa Fe, en la que se establecerá si habrá o no paros desde la próxima semana.

El delegado de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer, expresó a este Diario que "el mandato de los docentes de Rafaela y todo el Departamento es convocar a un paro de 48 horas para la próxima semana y de 72 horas en la segunda semana de agosto".

En marzo, los sindicatos de estatales y docentes aceptaron una oferta salarial de la provincia, que consistió en un 46% en cuatro tramos. El mismo consistía en una suba en marzo del 22% y tres sumas de 8% cada una para mayo, agosto y septiembre, con cláusula de revisión en este último mes. Pero en los primeros seis meses del año la inflación acumula un aumento del 36,2%, es decir que está por encima de los incrementos ya incorporados al salario de docentes y estatales provinciales.

En este marco, Sadop, el gremio que nuclea a la docencia de la educación privada de Santa Fe, ya convocó a un paro de 48 horas para el martes y miércoles de la semana próxima en protesta por la negativa del gobierno de Omar Perotti de reabrir la discusión paritaria.

Por su parte, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, se pronunció en el mismo sentido que Pusineri al sostener que el gobierno por ahora no reabrirá la discusión para la actualización de sueldos que ya fueron acordados en marzo. En ese marco, la funcionaria lamentó que en los primeros días tras el receso de invierno "se hable de suspender clases". En declaraciones a LT8 de Rosario, remarcó que el gobierno "cumple en tiempo y forma el compromiso que asumió en la última reunión paritaria y monitorea que la inflación no le gane a los sueldos de los trabajadores en la provincia de Santa Fe”.



PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Por otra parte, Pusineri resaltó que “en la actualidad estamos abocados al seguimiento y gestión de todo lo que tiene que ver con las distintas variables que hacen al funcionamiento de la provincia, y desde ya que la inflación es una de ellas”, y agregó la importancia que tiene para Santa Fe “todo lo relacionado con mantener su cadena productiva, mantener intacto el funcionamiento de las empresas, en un marco en el cual se ha generado actividad económica y empleo, por eso la necesidad de que todas las divisas que el país pueda tener sean destinadas a esto, a la producción y el trabajo. En ese sentido, hay una gestión importante del gobernador Omar Perotti permanentemente con esta finalidad”.

Por otro lado, Pusineri valoró el esfuerzo del gobierno para “mantener políticas que tienen que ver con el incentivo del consumo, como Billetera Santa Fe; lo que tiene que ver con el Boleto Educativo Gratuito; y con todas las alternativas que se llevan adelante relacionadas con las obras de infraestructura que están en marcha, con un programa de obra pública histórico, con una inversión importantísima desplegada en todas y cada una de las comunas y municipios, y el objetivo es mantener ese plan de infraestructura vigente”.