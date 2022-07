Pago a proveedores: la oposición pedirá más información al Ejecutivo

El controversial tema de los controles del Concejo sobre las acciones administrativas del Ejecutivo, y en particular el movimiento de partidas, volverá a agitarse la próxima semana cuando se reanude el trabajo de los ediles rafaelinos, tras el receso de julio, y el bloque de Juntos por el Cambio presente una iniciativa con el fin de darle mayor transparencia a la utilización de los recursos del Estado.

Cada vez que surge un proyecto de estas características es frecuente que las bancadas oficialistas y no oficialistas están parados en veredas distintas, con argumentos y razones enfrentadas, y esta vez, no será la excepción.

Los opositores sostienen que la vigilancia de los dineros públicos persigue darle claridad al manejo de los dineros públicos, y le endilgan al Ejecutivo que le molesta ser observado; mientras que por el lado del oficialismo se rechaza esta afirmación y, por el contrario, consideran que existen suficiente mecanismos para auditar y seguir de cerca cómo se gastan los fondos del erario público. A su vez, recalcan que, los opositores instalan el tema de los controles para tender un manto de sospecha sobre la gestión, pero no se conocen casos de corrupción.



CONTROLES: NO SE

PONEN DE ACUERDO

Prueba de estas disputas fue la votación para llevar a cabo auditorías externas a las cuentas municipales, que se votó a mediados de 2019, con cruces y debates muy “picantes” a favor y en contra. El estudio de ingresos y egresos de recursos en áreas y en periodos determinado, que a partir de ahí comenzó a ejecutarse con periodicidad, era un largo anhelo de la oposición y siempre fue resistido por el oficialismo al considerar que esos dineros, cuantiosos por cierto, bien podrían direccionarse a otras necesidades.

El ingreso del nuevo pedido del bloque cambiemita, que seguramente acompañará el unipersonal (Lisandro Mársico) de la democracia progresista, escribirá un nuevo capítulo de esta polémica, aunque es un hecho que, en conjunto, impondrán su voluntad en función de la mayoría que ostentan.

Vale recordar que el Departamento Ejecutivo envía mensualmente al Concejo un detalle en el que se identifica a quien le paga y datos de la factura que recibe, pero no en todos los casos se conoce al prestador o vendedor como tampoco que tipo de servicio o bienes recibe.

Dentro de esos proveedores existen particulares, profesionales, empresas e institución que prestan los servicios en lo interno, le venden bienes o actúan de manera tercerizada en trabajos, obras o prestaciones que son propias del Municipio.

El informe que debe enviar el Gobierno a los ediles está contemplado en los Decretos N° 543 (listado mensual de la liquidación de pagos a proveedores disponibles para su cobro) y el Decreto N° 547 (listado mensual de los pagos efectuados por Contaduría Municipal).



MÁS TRANSPARENCIAS

Sobre el proyecto en elaboración, el radical Leonardo Viotti, le adelantó a La Opinión que “la semana que viene voy a presentar un proyecto de Ordenanza para modificar los Decretos 543 y 547, de mucha antigüedad, por los que el Ejecutivo debe, de manera mensual, informar los pagos que realiza el Municipio”.

“Éstos pagos -continuó- no llegan con la aclaración y descripción de qué tipo de servicio o el bien del que se trata. Los datos que nos llegan son el número de factura, su emisor y el importe sin otras precisiones. Hay muchos proveedores a los que conocemos y otros que no sabemos quienes son. También encontramos que hay muchas prestaciones que son tercerizaciones y desconocemos en absoluto de qué se trata”.

En ese marco, Viotti indicó: “lo que vamos a pedir, en función de la transparencia que hace falta en los actos de Gobierno, es que se nos brinde detalladamente información sobre estas cuestiones”.

Para cerrar el anticipo, el líder de bloque “amarillo” explicó “los Concejales tenemos acceso a esa información a través de los que se denomina ‘carpeta legislativa’, que el Ejecutivo nos hace llegar de manera digital y en forma mensual junto con otra información, entre otras por ejemplo el presupuesto que se lleva ejecutado y nos permite ir controlando a la gestión”.