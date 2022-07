Carruega asumió apostando al diálogo y al trabajo en equipo

El subdirector de Policía, José Ángel Carruega, asumió en la mañana de ayer como jefe de la Unidad Regional V de Policía en el marco de un acto que se realizó en el hall central de la Jefatura local que fue presidido por el ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, y la titular de la Policía santafesina, Emilce Chimenti, ante la presencia del intendente, Luis Castellano, entre otros.

"Hemos tomado una decisión acertada de designar a José Carruega y a Víctor Rivero a cargo de esta importante Regional. Carruega ha cumplido muy bien su rol como subjefe de la Unidad Regional en Rafaela cuando se hizo cargo de esa tarea. Si bien hoy estaba trabajando muy bien en la ciudad de Santa Fe, las necesidades hicieron que debamos recurrir a él para asumir esta responsabilidad", explicó el ministro Lagna en el acto en el que también se puso en funciones a Víctor Rivero como subjefe.



EXPECTATIVAS

DE JORGE LAGNA

En relación a sus expectativas ante la nueva gestión en la UR V, el funcionario provincial expresó que "creemos que José Carruega es el indicado para dirigir esta Jefatura. Más allá de sus condiciones humanas y profesionales conoce muy bien la Región, no le tenemos que explicar nada. Ha tenido un buen paso por aquí y esperamos mucho más trabajo conjunto, mejorando la tecnología -en poco tiempo más tendremos un salto tecnológico en lo que respecta a las comunicaciones policiales-. Acabamos de traer 32 patrulleros y ayer (por el miércoles) el Gobernador firmó la adjudicación de 288 camionetas, de 156 motos; la inversión en Seguridad que requiere este tiempo se está haciendo y también en lo que respecta a las Escuelas de Policía. Necesitamos mucha policía y más profesional", indicó Jorge Lagna. "La Seguridad no se puede importar en una lata -acotó-, la tenemos que construir con los actores locales".

Consultado por La Opinión sobre cuáles son sus expectativas con la gestión de Carruega de aquí en más, Lagna sostuvo que, "esperamos una mayor operatividad", a la vez que admitió que "Rafaela y la región no están ajenos a la problemática socioeconómica que vive el país, de incertidumbre económica que genera un ambiente de angustia y de desigualdad en la sociedad que vemos en las relaciones entre alumnos, entre un padre y un director de escuela o incluso en el tránsito".

Lagna sostuvo que "necesitamos que no crezca el delito predatorio y tener mayor presencia en la calle, con una coordinación sistematizada con el Municipio y el Ministerio Público de la Acusación".

Consultado sobre la actualidad del desplazado ex jefe de la UR V, Ricardo Arnodo Suárez, al comprobarse la realización de una fiesta de cumpleaños en la Alcaidía local que involucraba a un policía detenido por hechos de corrupción y otros delitos, Lagna informó que "nuestra agencia de control policial realiza una investigación administrativa que derivó en el pase a disponibilidad de siete personas, en tanto que hay una investigación judicial de la cual no tengo detalles". "Se han tomado medidas precautorias, el pase a disponibilidad es una medida preventiva, puede tener la duración que requiere la investigación, puede ser levantada o puede terminar en la exoneración", agregó.



EL NUEVO JEFE

JOSE CARRUEGA

Por su parte, José Carruega agradeció "por la confianza que han depositado en mí tanto a mis superiores como a las autoridades del Ministerio de Seguridad" y destacó que por su anterior paso como subjefe de la URV ya conoce "al personal policial y a las autoridades políticas de Rafaela y de las restantes localidades del Departamento cuando desde mi anterior cargo tomaba contacto con ellos en la búsqueda de una mayor operatividad en la zona". El nuevo jefe policial señaló además conocer en esta ciudad, "muchos jefes vecinales con quienes seguí manteniendo el diálogo".

"Soy una persona humilde -continuó-, transparente. Mi padre fue jefe policial, tengo un hermano que murió en el cumplimiento del deber como policía. Soy padre de familia que buscar vivir en una sociedad de paz y armonía. Quiero el mejor lugar para mis tres hijos, por eso voy a hacer humana y profesionalmente todo lo posible, para que los ciudadanos de Rafaela y de todo el departamento vivan seguros, vivan bien", afirmó Carruega en su primera conferencia de prensa como titular de la URV.

¿Cómo será la estrategia para alcanzar sus objetivos?: "Mucho diálogo, mucho trabajo en equipo con el Municipio, la Justicia, otras fuerzas de seguridad y el resto de las instituciones, como las vecinales", respondió. ¿Cómo se recupera la confianza de los ciudadanos?: "La confianza de la comunidad se gana trabajando, viendo al policía en la calle, estando en los momentos oportunos o en los que la Policía es requerida. Somos policía de seguridad, somos policía de prevención, nuestro rol es que el delito no se produzca y si se produce reaccionar rápidamente", resaltó Carruega. "Nuestra tarea específica es la prevención", remarcó.

Consultado por La Opinión sobre cuáles serán sus primeros pasos, el jefe policial respondió: "tener una reunión con mi plana mayor, conocer la realidad de este momento en cuanto a operatividad y recursos humanos disponibles para poder optimizarlos. Y la semana que viene tendré reuniones con las instituciones para tener un panorama más claro de lo que ellos observan y pretenden de nosotros. Nada mejor que ellos para saber cuál es su realidad de todos los días".



PRESENCIAS

Al acto también asistieron el secretario en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, Bruno Rossini, el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, el jefe de la GUR, Gabriel Fernández, el titular de la GUS (Sunchales), Gustavo Quiroga y el ex responsable de Seguridad del Nodo, Daniel Bernini -del equipo del diputado provincial, Pablo Pinotti-.