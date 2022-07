Comienza el Sub-15 Provincial que se juega en nuestra ciudad

Durante este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio Rafaela será sede del torneo Provincial de Selecciones de Ligas Sub15 de Fútbol, certamen que es organizado por la Federación Santafesina.

Nuestra ciudad será la Sede central pero también habrá actividad en cancha del Deportivo Susana y Juventud Unida de la Villa San José.

La Liga Rafaelina de Fútbol presentará dos equipos que estarán en las zonas B y C.



Los partidos de este viernes:



ZONA A: 15.30hs: En 9 de Julio: Esperancina vs Santafesina. En Quilmes: Deportiva del Sur vs San Martín (Interzonal).

ZONA B: 17.00hs, en Quilmes: Rafaelina A vs Cañadense.

ZONA C: 15.30hs, en Sportivo: Rafaelina B vs Galvense, 17.00hs, en 9 de Julio: Ceresina vs Venadense (Interzonal).

ZONA D: 17.00hs, en Sportivo: Rosarina vs Interprovincial.

ZONA E: 14.00hs, en Susana: Ocampense vs Casildense, 17.00hs Sanlorencina vs Reconquistense (Interzonal).

ZONA F: 15.30hs, en Susana Verense vs Totorense.



Se jugará por el sistema de grupos, todos contra todos a una rueda de partidos, con cruces interzonales. Las zonas fueron sorteadas por el Consejo Directivo de la Federación Santafesina de Fútbol. Se conformaron seis zonas de 3 equipos cada una. Habrá clasificación a Copa de Oro, Plata, Bronce y Estímulo, según su ubicación en cada zona. .

Para ello, se confeccionará una tabla con los 6 conjuntos que finalicen primeros en sus respectivas zonas, ordenándose del 1° al 6° dependiendo la cantidad de puntos obtenidos (en caso de igualdad de puntos, la posición se definirá por: mejor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, mejor posición de puntos en tabla de Fair Plays y finalmente por sorteo en caso de persistir el empate). Los cuatro primeros de esa tabla se meterán en la Copa de Oro, jugando el 1° vs. el 4° y el 2° vs. el 3° las semifinales y de allí los dos vencedores jugarán la final, mientras que los dos derrotados dirimirán el tercer puesto.

Otra tabla, de iguales características a la anteriormente mencionada, se armará con los 6 elencos que finalicen segundos y otra más con los 6 que terminen en la última posición de cada grupo. A la Copa de Plata avanzarán el 5° y el 6° de la tabla de los primeros, más los dos mejores segundos. A la de Bronce entrarán los ubicados del 3° al 6° puesto de la tabla de los segundos y a la Copa Estímulo la disputarán los 4 mejores terceros. Las semifinales se ordenarán de igual manera que en la Copa de Oro, avanzando a las finales los ganadores y compitiendo por el tercer lugar los derrotados.

Asimismo, se jugará una Ronda Consuelo con los clasificados 5° y 6° de la tabla de terceros.