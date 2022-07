El Municipio descentralizado como es Rafaela en Acción recibió este jueves una importante cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron para resolver trámites diversos, incluidos los de PAMI y ANSES, para los cuales se brinda asesoramiento el primer jueves de cada estación.

Entre las 8:00 y las 14:00, en la Casilla Nº 3 se ubicó el personal que atendió más de 50 consultas en el amplio espacio verde de barrio Fátima, ubicado entre las calles Intendente Giménez, Estrada y Eduardo Oliver. La coordinadora de Servicios Públicos y Transporte a cargo del programa, Mónica Andreo, evaluó: “Fue una mañana de gran afluencia de ciudadanos y ciudadanas. Y los temas por los que se acercan son muy diversos: Tributos municipales, moratoria 2022, DNI y Pasaporte, Billetera Santa Fe y empleo”.

Además, la funcionaria destacó que “desde que habilitamos la posibilidad de gestionar el subsidio nacional para la luz y el gas, no hemos parado de recibir consultas”.

María Cristina Villarreal es una vecina del sector que en la mañana del jueves pudo salvar muchas dudas y hacer sus trámites: “Vine a Rafaela en Acción porque están cerca. Yo vivo en Estrada al 1400. Tenía que seguir con la tramitación de una deuda de la casa, así que como está en vigencia la moratoria vine a consultar. De paso, como hoy atendió PAMI, hice unas averiguaciones”.

También destacó y agradeció la atención recibida por el personal que trabaja en las casillas y colectivos: “Me han atendido excelente, los felicito a todos. Las chicas y chicos me han atendido con un amor y una dulzura, especialmente para las personas mayores”.

Por otro lado, habló de la importancia del recorrido por los barrios “para que las personas mayores que no podemos ir a la Municipalidad o por razones de tiempo y salud, nos solucionen los problemas. Además, nos ayudan a entender muchas cosas que por ahí las personas más grandes no entendemos. Estoy muy agradecida al igual que todos los que consultaron por otros motivos. Todos nos vamos encantados por la atención recibida”.

Raúl Barberis es otro vecino y contó que “me enteré de Rafaela en Acción de forma radial y por los folletos que repartieron casa por casa. Vinimos para ANSES con mi compañera para tratar de hacernos apoderados uno de otro. Vivimos a una cuadra y nos queda muy bien, cómodo por eso aprovechamos. Uno se alivia muchas horas de espera en otro lado”.

Finalmente, María Caloso dijo que tomó conocimiento del dispositivo móvil “por la propaladora y la presidenta del barrio que nos informó. Yo vine por los trámites del subsidio para la luz, el DNI y PAMI. Soy de barrio Villa Podio y es la primera vez que uso el servicio. Me parece muy bueno y les agradezco su atención”.

Cabe recordar que el dispositivo comenzó a atender el pasado lunes en barrio Fátima, donde permanecerá hasta el viernes de la semana próxima.