El Piloto Tango se sumó a la campaña ¿Quién Pierde?

En el marco del programa de seguridad vial "¿Quién Pierde?" que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela, este jueves y viernes se desarrollan charlas en dos establecimientos educativos de nivel primario de la ciudad. Se trata de la presentación que el Piloto Tango, conocido también como Piloto X, realiza para las escuelas Mariano Moreno y Manuel Belgrano, de la cual participan estudiantes de cuarto a séptimo grado.

Al respecto, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, comentó: “Estamos en la Escuela Moreno, que tanto hizo por el tránsito a través de su programa `La Moreno te pone freno´. Hoy tenemos la visita del Piloto Tango, el Piloto X de la categoría Top Race y TC 2000. Y la verdad es que nos sumamos también a esta Semana de la Velocidad con nuestro programa de seguridad vial `Quién Pierde?´”.

“Hace ya 12 años que el Piloto Tango brinda charlas de concientización sobre seguridad vial para niños y niñas, por todos los lugares donde va el automovilismo. Y no queríamos estar ausentes en esto. Por eso, agradecemos que se haya sumado a nuestro programa, y que sea en este ámbito que tanto nos interesa porque tiene que ver con la educación. La verdad es que la charla que da es muy interesante. Volvemos a agradecer a la categoría, porque más allá de traer el espectáculo automovilístico a Rafaela, quiere dejar en el lugar al que va, una semilla plantada para esto que tanto nos ocupa, que es el tránsito”, contó Muriel.

Solidaridad, inclusión y educación vial son los pilares que el Piloto Tango, transmite en sus recorridos previos en cada ciudad que visita el TopRace -se presenta este fin de semana en Rafaela-. Su objetivo principal es dejar mensajes a los más “chiquitos” que son el futuro del país.

“En esta oportunidad solo serán dos escuelas quienes contarán con la presencia del Piloto Tango, pero estamos planificando también llevar adelante una semana entera de concientización, en su próxima presencia en Rafaela”.

Por otro lado, el secretario observó que “aún es muy pronto para ver los resultados sobre las acciones que desarrollamos en materia de seguridad vial. Llevamos cinco meses desde el inicio de la campaña. Pero sí estamos muy contentos y conformes con la cantidad de socios que hemos logrado. Desde un principio dijimos que solos no se puede. Por ello, convocamos a empresas, industrias, sindicatos, para firmar convenios, llevando a cabo capacitaciones, entre otras medidas”.

“Lo concreto es que continuaremos bien firmes en los tres pilares que tiene nuestro programa de seguridad vial: la prevención, la educación y el control”, concluyó Muriel.



EL PILOTO TANGO

Por su parte, momentos previos a la charla que tuvo lugar este jueves por la mañana en la escuela Moreno, el Piloto Tango agradeció a la Municipalidad de Rafaela por “permitirme llegar a esta ciudad con esta semilla, como dijo Jorge, que intentamos sumar desde la categoría. Y también, descubrir una ciudad que tanto se trabaja y donde tanto se hace por la convivencia, por la seguridad vial de todos sus habitantes. Para mí, que estoy hace tanto tiempo con este tema, es muy placentero ver que una escuela que recibió un premio a nivel nacional, ver que niños y niñas están comprometidos en su trabajo, es muy lindo, y es lo que uno busca: que la gente, que los niños y niñas se comprometan, que trabajen y que comprendan que la seguridad vial es un tema que nos comprende a todos, y que todos debemos sumar para una mejor convivencia”.

Siempre preserva su identidad bajo su casco. No deja que los estudiantes lo vean porque considera que lo importante no es cómo uno luce, sino lo que tiene para decir. “Es una forma también de ser inclusivo”, aseguró.

Al mismo tiempo, el Piloto contó: “Cuando nació el personaje, logramos que con la presencia, con la vestimenta de un piloto de carreras, los niños y niñas mantengan la atención y nos escuchen, para, de esa manera, poder bajarle estos mensajes, que son mensajes comunes que todos conocemos, que los adultos sabemos, pero que no respetamos o no les damos importancia”.

“Hoy, los niños y niñas que son peatones, son pasajeros en vehículos, son conductores de bicicletas, sus medios de transporte, son los grandes transmisores de los buenos mensajes. Así que a través de ellos queremos tratar de que no solo ellos hagan las cosas que hacen en la convivencia vial, sino que se lo puedan transmitir también a los adultos”; finalizó.

Una vez culminada la charla interactiva donde el Piloto Tango mostró un video, contó su historia, explicó medidas de seguridad vial e invitó a la reflexión, también firmó autógrafos a cuanto estudiante se le acercó para saludarlo.