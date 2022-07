A cuántos puntos del descenso quedó la Crema y lo que se viene

Toda victoria trae tranquilidad, alivio. Ni que hablar cuando los tres puntos llegan en la situación incómoda en la cual se encuentra inmerso Atlético de Rafaela, la de pelear por la permanencia en la Primera Nacional.

El triunfo de ayer era impostergable. No había forma de negociar nada. Es que ya habían ganado Villa Dálmine y Santamarina. El elenco de Tandil, incluso, sumó por primera vez en la temporada dos triunfos al hilo y se metió en la pelea directa para salir de la última posición de la tabla.

Ahora la Crema alcanzó los 26 puntos y le sacó cuatro de diferencia a Flandria y al conjunto tandilense, que tienen 21. Con 23 están Tristán Suárez, Sacachispas y Dálmine. Con 24 San Telmo y 25 para Morón y Nueva Chicago.

Tan importante eran los tres puntos de ayer ya que en la próxima fecha, la 27, los dirigidos por Ezequiel Medrán quedarán libre y luego deberá ir ante Santamarina en Tandil, encuentro que se disputaría el domingo 8 de agosto, o lunes 9 de agosto.



El fixture que le resta a la Crema:

Fecha 27 vs Libre

Fecha 28 vs Santamarina de Tandil (V)

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (L)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (L)