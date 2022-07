Atlético fue contundente y goleó 4-1 a Brown de Puerto Madyn

Atlético de Rafaela se quedó con los tres puntos que tanto necesitaba. Superó 4-1 a Brown de Puerto Madryn en el Monumental en un encuentro que tuvo a Borgnino, Soloa, Nico Aguirre y Fleita como destacados. El triunfo de la Crema se edificó con nombres propios. Pero tuvo, también, todo lo demás: por contexto, por presión, por adversidad, por lo que viene, fue uno de esas victorias que valen más que tres puntos.

El equipo de Ezequiel Medrán fue contundente, aprovechó los errores del conjunto del sur de nuestro país y se hizo más fuerte que nunca. Ahora alcanzó los 26 puntos en la tabla y logró escaparse de la zona roja.

El primer gol llegó a los 12 minutos, tras un error del arquero Perafán y una dudosa posición del Bicho Aguirre, que aprovechó el rebote que dejó el 1 tras el remate de Guille Funes y no perdonó.

Diez minutos después, y en una contra, Atlético fue letal desde los pies de su jugador más lúcido: Marco Borgnino. Retrocedieron los centrales, le dieron espacios al 10 que corrió unos 30 metros con pelota dominada, levantó la cabeza y le dio de media distancia para ponerla en el palo más lejano del portero rival. Golazo.

Ya en el complemento, otra vez la Crema aprovechando un error de la ‘Banda’ que quedó mal parado tras una recuperación en el medio campo albiceleste y Borgnino asistió a Bieler que definió para el 3 a 0.

El cuarto no tardó en llegar. Corría el minuto 34 del complemento y el ingresado Luna no la dio por perdida, ganó, asistió a Lencina y el cordobés de Alta Gracia, que ingresó por el centro del área, definió por abajo ante la salida de Perafán. 4 a 0 y a la bolsa.

Sobre el final mismo del encuentro, y luego de un lateral, con un centro pasado al segundo palo, la visita llegó al descuento por intermedio de Colazo, su jugador más inquietante.

Atlético de Rafaela tuvo una actuación convincente, eficaz, solida, dio señales claras de vida en uno de los partidos, por la previa (que había ganado Dálmine y Santamarina), más complejos que se le presentaba. Dio un paso hacia adelante. Descansará la próxima fecha y tras los resultados analizará dónde quedará parado. El camino esta marcado. Todo depende de Atlético mismo, y de nadie más.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto,6- Mauro Osores, 2-Jonatan Fleita y 3-Jonás Aguirre; 7-Guillermo Funes, 5-Facundo Soloa, 10-Marco Borgnino y 8-Nicolás Aguirre; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Fabricio Fontanini, 20-Nicolás Laméndola, 16-Franco Faría. DT: Ezequiel Medrán.



BROWN DE PUERTO MADRYN: 1-Martín Perafán; 4-Pereyra, 2-Federico Mancinelli, 6-Agustín Sandona y 3-José Villegas; 8-Renzo Pérez, 5-Juan Ignacio Silva, 10-Franco Torres y 11-Gastón Benedetti; 7-Agustín Colazo y 9-Flavio Cianpichetti. Suplentes: 12-Facundo Perrone, 13-Nicolás Herranz, 14-Facundo Rodríguez, 15-José Rodríguez, 19-Esteban Obregón. DT: Andrés Yllana.



Goles en el primer tiempo: 12m Nicolás Aguirre (AR) y 22m Marco Borgnino (AR).

Goles en el segundo tiempo: 12m Claudio Bieler (AR), 34m Gonzalo Lencina (AR) y 42m Agustín Colazo (B).



Cambios: PT 29m 18-Martín Rolle x Silva (B). ST 6m 15-Emiliano Romero x N. Aguirre (AR), 17-Gabriel Navarro x Benedetti, 16-Cristian García x Pereyra y 20-Mauro Fernández x Torres (B); 25m 19-Alex Luna x Soloa (AR); 39m 18-Mauro Albertengo x Bieler, 14-Agustín Bravo x Borgnino y 17-Ayrton Portillo x Funes (AR).



Amarillas: Renso Pérez, Martín Rolle (B).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Bejas.

Asistentes: Pascual Fernández y Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.