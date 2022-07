Marcelo Werlen inició su tercer ciclo en el "9"

Marcelo Werlen fue anunciado ayer por el Club 9 de Julio como el director técnico del plantel mayor que disputa la temporada de Liga Rafaelina, y si bien no lo menciona expresamente el Club, será quien esté al frente al torneo Regional Amateur que comenzará a fines de septiembre o principios de octubre. En la tarde de la víspera estuvo al frente de la primera práctica, recordando que vino desempeñándose en estos últimos años como Coordinador General.

Tras algo más de un mes de gestiones y charlas con diversos entrenadores, finalmente se volvió a elegir a alguien que siempre estuvo en la casa.

El nuevo cuerpo técnico quedó conformado de la siguiente manera: Director técnico: Marcelo Werlen. Ayudante de campo: Juan Olmos (que venía siendo el técnico en los últimos cotejos tras la salida de Pablo Bonaveri). Preparador físico: Diego Burkhard. Preparadores Físicos Auxiliares: Rodrigo García y Maximiliano Fagnola. Entrenador de Arqueros: Roberto Ceberio. Entrenador de Arqueros auxiliar: Jorge Trionfini. Utilero: Duilio Fagnola.

Este será el tercer proceso de "Satanás" al frente del primer equipo del León y en diálogo con La Opinión expresó que "el tema de la Liga y Regional lo vamos a ir viendo, por ahora se va a dar prioridad a Liga y Copa Santa Fe, y a medida que se venga el Regional lo veremos. Ahí seguramente habrá un plantel para la competencia principal, y otra para la Liga", manifestó el entrenador.

Además, ante nuestra consulta sobre si había estado en alguna de las negociaciones para buscar técnico luego del alejamiento de Bonaveri, expresó que "no estuve en la búsqueda de técnicos, les dije a los dirigentes que hablen y se aboquen ellos a ese tema".

Si bien la definición se dio en las últimas horas, Werlen manifestó que "el puesto me lo propusieron de un tiempo a esta parte, había dicho que no, porque no tenía cuerpo técnico armado. Después me llamaron a una reunión mas firme hace dos semanas para ver si lo conformaba, y hace unos días me dijeron que no podían esperar mucho mas, diciéndome que estaban convencidos que era la persona indicada. Entonces, después de tantos años que estamos juntos en el Club no le podía decir que no".

Finalmente, sobre la conformación del plantel para el Regional, manifestó que "estamos trabajando desde hace un tiempo para los refuerzos, vamos a ver lo que aparece para conformar el mejor plantel posible".