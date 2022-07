ARB respondió a Atlético

A través de un parte de prensa, la Asociación Rafaelina de Básquetbol aclaró algunos conceptos vertidos en el comunicado que dio a conocer Atlético de Rafaela sobre su no presentación en la reanudación del partido con Unión de Sunchales, del miércoles en Independiente.

La misma expresa que "En el día de ayer la A.M.S. y D. Atlético de Rafaela, emitió un comunicado en el cual argumenta su decisión de no presentarse para reiniciar la disputa de la final del Súper 4, por falta de respuesta de nuestra institución a su pedido de postergación de fecha. Dicha nota se presentó el día 22 de julio, citando un plazo de quince días hábiles dentro de los cuales Atlético de Rafaela decidiría las acciones a seguir. El mencionado plazo no está contemplado en el reglamento interno de la ARB, ni en el código de penas CAB, ni en reglamentos de nuestra Federación de Santa Fe. Deseamos agregar que luego de haberse comunicado el fallo del H.T.J. de Federación que obligó a programar la continuidad de dicha final, Atlético de Rafaela interpuso ante dicho tribunal un Recurso de Reconsideración. Este fue denegado por improcedente en fecha 19 de julio, fundamentando además, que el fallo es definitivo y las vías recursivas en el ámbito disciplinario se encuentran agotadas.

Por tales motivos, el CD de la ARB decidió no dar lugar al pedido de Atlético de Rafaela, y mantener la fecha 27 de julio oportunamente notificada".



LA SEPTIMA DEL OFICIAL

El domingo se reanudará el torneo de Primera División de la ARB, que tendrá continuidad en la semana. Este es el detalle de la programación: domingo 31, 20.30 9 de Julio vs. Argentino Quilmes (Ponce - Theler) e Independiente vs. Atlético (Macagno - M. Merlo). Lunes 1, 21.30, Ben Hur vs. Peñarol (Aicardi - M. Merlo). Miércoles 3, 20.30, Unión vs. Libertad (Macagno - Padilla).