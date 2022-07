Elisa Carrió lo definió como "héroe" a Macri

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, definió como un "héroe" al ex presidente Mauricio Macri, dijo que el actual mandatario nacional, Alberto Fernández, está "destrozado".

Además, cuestionó en duros términos el desembarco del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Gabinete nacional, al tildarlo de "Belcebú", considerado por la creencia cristiana como uno de los príncipes del infierno o bien, un "príncipe de los dioses falsos".

Carrió se expresó en estos términos durante una visita a la Exposición Rural, que en su edición número 134 regresó a la actividad presencial tras dos años de espera con motivo de la pandemia de coronavirus.

La socia fundadora de Juntos por el Cambio evitó pronunciarse sobre el llamado "dólar soja" que impulsa el Banco Central en busca de acelerar la liquidación de la cosecha de soja y robustecer sus alicaídas reservas, aunque le pidió a los chacareros que "hagan patria y guarden su dinero".

"Para nosotros el dólar está a 300 (pesos). La verdad, cuando vas a comprar algo el dólar está a 300, el productor con la mejora cobra solo un 30 por ciento del valor del dólar", remarcó, y agregó: "Aun en la Argentina destrozada y hundida lo único que nos queda es el campo".

Carrió también dijo: "Vine a acompañar al campo, a pedir que el Gobierno cese en su intento de hacer una marcha y enfrentar a los argentinos sin sentido, porque esto es lo que nos da de comer".

"El próximo año será terrible", enfatizó. "Ya lo dije hace dos meses, que venían tiempos muy oscuros para la Argentina y lo estamos viviendo, lo dije en junio", acotó "Lilita" Carrió. "Los que no cobramos dos o tres millones de pesos de jubilación nos tenemos que achicar y comprar cada vez menos", manifestó la ex diputada en declaraciones a la prensa. De ese modo, se refirió sin nombrarla a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.