Mauricio Macri: "el futuro es con el campo y no en contra"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri revolucionó la Exposición Rural con una visita al predio de Palermo que incluyó un almuerzo con autoridades y empresarios, la premiación de un toro Hereford en la pista central y numerosas "selfies" con la gente, que por momentos lo ovacionó.

En una jornada marcada por una nutrida presencia de dirigentes políticos en la tradicional muestra agropecuaria en la zona de Plaza Italia en la Capital Federal, el ex jefe de Estado llegó después del mediodía a la Sociedad Rural Argentina, donde fue recibido por el presidente de entidad, Nicolás Pino.

El líder de PRO ensayó una breve recorrida por el predio en medio de numerosos curiosos y seguidores que se acercaban para solicitarle una fotografía, antes de almorzar con autoridades de la SRA y empresarios agropecuarios.

Durante una breve atención a la prensa, incluida NA, se mostró preocupado por la situación del país y con relación a las tensiones entre el Gobierno y el sector agropecuario por la liquidación de divisas procedentes de la cosecha, comentó: "El futuro es con el campo, no en contra".

Tras el almuerzo, del que tomaron parte Pino, el ex titular de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere y el ex ministro de Producción -durante la gestión de Cambiemos- Francisco Cabrera, además de empresarios y productores chacareros, Macri concurrió a la pista central del predio de Palermo para premiar a un ejemplar macho de raza Hereford, ante el aplauso del público.

Numerosas muestras de afecto como, "Te amo" y "Volvé Mauricio, te perdonamos", acompañaron los pasos del ex mandatario por la Sociedad Rural, donde también dijo ante la prensa, con relación a la gestión que encabeza Alberto Fernández en la Nación: "Es un Gobierno que no tiene rumbo".

Envuelto por una maraña de micrófonos y cámaras, Macri dio un mensaje esperanzador para los fanáticos que se encontraban en la explanada del restaurante tras su almuerzo y que cantaban a favor de su regreso a la Casa Rosada: "Tenemos mucho futuro por construir, solo hay que tener un poco más de paciencia", enfatizó el ex jefe de Gobierno porteño.

Con referencia a la posible incorporación de Sergio Massa al Gabinete nacional para comandar supuestamente el área de Economía, opinó: "Él es parte del mismo Gobierno que perdió noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado".

"He venido acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista acerca del futuro de la Argentina, a pesar del momento muy difícil. Ese futuro es con el campo, no contra el campo", insistió.

"Sé de la angustia y de la preocupación de todos, pero como les dije: nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo", completó el ex Presidente, en una jornada en la que otros legisladores nacionales y dirigentes de alto perfil político también visitaron la muestra, en su edición número 134, que se inaugurará mañana en Palermo.



HABLÓ URTUBEY

El ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se sumó a la nutrida nómina de presencias políticas en la Sociedad Rural y durante una visita a la tradicional exposición agropecuaria de Palermo le restó trascendencia a la posibilidad de que Sergio Massa desembarque en el Gabinete nacional, supervisando eventualmente el área económica.

Urtubey enfatizó, en este sentido, que la Argentina necesita "un programa serio de Gobierno", en lugar de un intercambio de nombres propios.

"Hay una subestimación enorme de la crisis que vive la Argentina y que vivimos los argentinos. Pensar que esto se va a salvar providencialmente porque aparezca alguien es no entender que en la Argentina lo que se necesita es un programa serio de Gobierno, que hasta ahora este Gobierno no ha tenido", resaltó Urtubey en declaraciones a la prensa, incluida NA.

"No tenemos ningún elemento para ser optimistas a corto plazo porque no hay programa de Gobierno; la economía se maneja por expectativas y hoy las expectativas son todas negativas en la Argentina", manifestó finalmente.