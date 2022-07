Abuso en el Colegio: "El MPA se blindó en la negativa a investigar"

Parte I



"Estábamos esperando el momento para poder hablar". Con esas palabras, a las 18.30 de la jornada de ayer los padres y abogados patrocinantes de la familia de "Mía" -la pequeña exalumna del Colegio San José de Rafaela, presuntamente víctima de un abuso sexual puertas adentro del Colegio- dieron comienzo a una conferencia de prensa luego de varios meses de absoluto silencio en torno a esta causa judicial que indignó y sigue indignando a los rafaelinos.

Es que se acaba de cumplir un año desde que se revelara este caso de abuso en un establecimiento educativo con orientación religiosa.

Ante una nutrida presencia del periodismo local, encabezaron la conferencia de prensa los padres de la niña Vanessa Carrasco y Gastón A. (se omite el apellido igual al de su hija para no revictimizar a una pequeña de 8 años en estos momentos); y sus abogados patrocinantes, Paula Condrac, Lorena Adorati y Guillermo Munné.



FUERTES

DECLARACIONES

La rueda de prensa comenzó con la lectura de un informe emitido por los abogados patrocinantes, resumiendo su visión de lo ocurrido en la causa judicial en los últimos meses y lo que ellos califican como escandalosa actuación del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, en cuanto al proceder en la investigación penal preparatoria "que nunca se realizó como debiera", dijeron sus representantes.

Los dardos fueron dirigidos a lo realizado -o no- por los fiscales Angela Capitanio, Favia Burella y Gustavo Bumaguín, cuestionando asimismo al fiscal regional Diego Vigo hasta llegar al mismo Jorge Baclini, fiscal general de la provincia de Santa Fe.



ABUSO SEXUAL

De acuerdo a lo dicho en la conferencia de prensa por los letrados patrocinantes, destacamos sus puntos principales.

"A un año del abuso sexual perpetrado contra una niña de siete años en el Colegio San José de Rafaela -dijeron- y como equipo legal representante de la querella -querellantes son el papá y la mamá de la niña víctima- queremos poner en conocimiento de la opinión pública, hechos con apariencia de delito que se perpetraron contra la investigación y que denunciamos en todas las instancias del Ministerio Público de la Acusación -MPA- de la Provincia de Santa Fe, sin que ningún fiscal, nunca, bajo ningún concepto adoptara las medidas oportunas y necesarias, ni investigara hechos ni persona alguna, negándose reiteradamente a atender nuestros sostenidos pedidos".

Se destacó asimismo que, "la causa en ningún momento, ni siquiera en las ferias judiciales de verano e invierno, estuvo paralizada. Este Equipo Legal siempre desarrolló actividad procesal [...] La oposición y omisiones de las fiscales Burella, Capitanio y el fiscal Bumaguín, acompañados por sus superiores, han impedido las medidas necesarias y nos llevan a tener que informar esto con claridad".



UNA PEDIATRA E

INERCIA FISCAL

"En el mes de octubre de 2021 -continuó la abogada Condrac- demostramos que una médica pediatra cuya declaración en la causa había sido introducida por las fiscales, había declarado falsedades para desviar la investigación. "Solicitamos entonces que en forma urgente se secuestre su teléfono y que se investiguen sus comunicaciones. En primer lugar se lo solicitamos a las fiscales Favia Burella y Ángela Capitanio, quienes se negaron a investigar; recurrimos al fiscal Regional Diego Vigo, que sostuvo a las fiscales en su decisión de no investigar a la médica.

"Recurrimos ante el fiscal General de la Provincia de Santa Fe Jorge Baclini para que aparte de la investigación a Vigo, Burella y Capitanio, y ponga al frente de la investigación un fiscal con garantía de objetividad y transparencia ante quien sí pudiéramos aportar nuestras pruebas y proponer otras nuevas. Aún no lo logramos.

"Denunciamos a las fiscales mencionadas ante la auditora General de Gestión del MPA Cecilia Vranisich, quien no encontró nada raro en que las fiscales se nieguen a investigar. También recurrimos ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato, quien entendía que la cuestión era responsabilidad del fiscal General Baclini pero igualmente accedió a que nuestro requerimiento sea considerado por la Cámara de Apelación Penal. Ante ello la fiscal Burella se ocupó de recurrir la decisión para evitar esa posibilidad y la Jueza dio marcha atrás y revocó su fallo", explicó.

Siguiendo con el derrotero judicial, los letrados señalaron que, "entonces recurrimos en forma directa ante la Cámara de Apelación Penal de Rafaela. El camarista penal Cristian Fiz también responsabilizó de la situación al fiscal General Baclini pero a la vez dejó claro que ante la negativa reiterada de investigar a la médica pediatra en la causa del abuso sexual, conservábamos la facultad de efectuar una denuncia penal autónoma contra ella, o sea denunciar a la médica ante otro fiscal y abrir una nueva causa.

"Quien quedó, entonces, a cargo de la investigación de las falsedades depuestas por la médica pediatra fue el fiscal Gustavo Bumaguín, quien sin hacer una sola diligencia el 5 de julio de este año desestimó el caso y archivó el legajo. Para ello omitió tratar el encuadramiento penal más adecuado de la situación como encubrimiento y actuó como si no existiera la prueba documental que pone en evidencia la maniobra de la médica, cerrando filas con Baclini, Vigo, Burella, Capitanio y Vranisich. Simular que no existe una prueba trascendente ya incorporada es máxima arbitrariedad y denegación del servicio de justicia".

Siguiendo con lo expuesto por la parte víctima de este grave hecho, los abogados dijeron que, "la Fiscal Burella, además de resistirse férreamente a investigar a la médica pediatra, litigó contra la querella para que nadie la investigue. La fiscal Burella litigó contra los intereses y el acceso a la Justicia de una niña de siete años víctima de abuso sexual agravado en un colegio religioso, sin que el fiscal Regional Vigo ni el fiscal General Baclini ni la auditora General del MPA Vranisich encuentren nada raro en esto".

"El MPA de Rafaela, en este, como en otros casos, se mantiene con las prácticas más cuestionables y lamentables, con arbitrariedades peores de las que vino a evitar".



"EL MPA SE BLINDO"

Continuaron los abogados querellantes: "Interpusimos todos los recursos posibles del Código Procesal Penal y aún de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Tocamos todas las puertas y todas permanecieron hermética, sistemática y corporativamente cerradas para la niña víctima. Todos y cada uno de los operadores del MPA que intervinieron reforzaron la decisión del anterior. El MPA se blindó en la negativa a investigar y con ello obstaculizó el Acceso a la Justicia de la niña de tal modo que lo tornó imposible. Perdieron por el camino su deber de objetividad y transparencia. La negativa unánime del MPA a investigar tanto el abuso sexual como las falsedades de la médica que atacó la investigación, significó una revictimización para la niña, para su madre, su padre y su familia ampliada. Todos ellos y también este equipo legal padecimos de parte del MPA de Rafaela una mayúscula y cruel violencia institucional, que vino a agregarse a los engaños y destratos que la familia sufrió de parte de autoridades del Colegio en los días posteriores a denunciar el abuso cometido. Contra el reclamo de investigación del abuso denunciado, la escuela y el MPA de Rafaela cometieron abuso de poder".



HECHOS DENUNCIADOS

POR LOS PADRES

En la edición de mañana publicaremos la segunda parte de esta nota, donde los letrados se refieren a otros temas, y cuyo volumen es producto de los largos meses de silencio en torno a esta causa que convulsionó a los rafaelinos.

A modo de adelanto publicamos algunas de las frases dichas por los padres de la niña presuntamente abusada, durante la conferencia de prensa.

Dijo Vanessa Carrasco, madre de la niña:

* "Pedimos una reunión sobre cómo sigue el caso y la fiscal Burella me trató de 'mentirosa'. A mi no me creyeron y le creyeron a la médica. [La fiscal] puso en mi boca palabras que yo jamás dije". "Que la fiscal me llame mentirosa es terrible".

* "La médica nunca la tocó y la medicó [a mi hija] por vómitos y gastroenteritis aguda. También dijo que [las lesiones] de la nena eran porque se masturbaba con un palo".

* "La médica a la que fuimos por los vómitos y gastroenteritis, en la Clínica Nacer el 8 de julio de 2021, es la misma médica pediatra que dijo falsedades [mencionada en esta nota]. Dijo que la nena tenía lesiones que tenían que ver con «conductas masturbatorias»".

* "La escuela hizo abandono de la alumna".