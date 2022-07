Massa asumiría como ministro de Economía

Sergio Massa, pese a no reconocerlo, sería el futuro titular del Ministerio de Economía, sucediendo en el cargo a Silvina Batakis, quien ayer regresó de Estados Unidos.

Sergio Massa sería el nuevo ministro de Economía y Juan Manzur continuará como jefe de Gabinete, adelantaron fuentes oficiales a Clarín.

La decisión se dará a conocer en los próximos días y ratifica las negociaciones que venía teniendo el titular de la Cámara de Diputados con el Gobierno en las últimas semanas, desde la salida de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis.

El presidente Alberto Fernández tiene decidido avanzar con las modificaciones que fueron fuertes rumores desde principios de semana y cuando se hablaba de una pronta reunión con el aliado fundador del Frente Renovador y actual presidente de la Cámara de Diputados, tercero en la línea de sucesión presidencial.

El encuentro clave, se prevé, se daría el viernes o sábado.

La noticia de la posible llegada de Massa se conoció mientras Batakis regresaba de Estados Unidos, donde fue en comitiva a reunirse con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional.

La actual ministra de Economía debió posponer su arribo a la Argentina por demoras en su vuelo. Su rol, no obstante, continuaría en el Gabinete de Fernández en otro cargo, probablemente dentro de una gran estructura que se englobe en el Ministerio de Economía que asumiría Massa.

Manzur, por su parte, se mostró, con su mano en el hombro del Presidente, en la tensa reunión que Fernández tuvo con gobernadores en la Rosada.

Para el desembarco de Massa se discutían dos posibilidades: como jefe de Gabinete, que aparecía más factible en principio, pero también como un "súper ministro" del área económica, absorbiendo las áreas de Agricultura y Producción. Así, estaban en duda la continuidad de Manzur y Domínguez como ministros. Con la llegada de Massa, los dos continuarían en sus cargos.

A las 20:51, poco después de que fuentes oficiales confirmaran su designación, Massa se expresó en Twitter, desde donde pidió prudencia aunque confirmó la reunión con Alberto Fernández.

"Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado", publicó el todavía titular de la Cámara de Diputados.

Massa continuó con un hilo, en el que hizo varias aclaraciones.

"Por otra parte vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del BCRA", sostuvo.

Y agregó: "Que quede claro que venimos trabajando en línea con el BCRA y el Ministerio de Economía".

Finalmente, cerró: "Cuando tenga algo que decir o el Gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes".

Respecto al rol de Massa, se especula con que, en caso de concretarse su desembarco en Economía, lo hará con amplios poderes. E incluso podría mantener a la actual ministra Batakis, pero en un rol más bajo: como secretaria de Hacienda.

El rediseño del Gabinete se discute en medio de una fuerte presión de Cristina Kirchner. Como adelantó este diario, la vice impulsa al gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, como jefe de Gabinete, pero el cambio es resistido por el Presidente.

Alberto Fernández tampoco quiere acceder a otro reclamo de su compañera de fórmula: que se vayan la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra (ex pareja del Presidente) y el ministro de Trabajo Claudio Moroni, a quien el kirchnerismo lo viene apuntando casi desde que asumió. (Fuente: Clarín).