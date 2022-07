La Crema se enfrentó con San Telmo

Atlético de Rafaela se enfrentó, entre jueves acá y sábado de visitante, con San Telmo. Los cruces fueron válidos a la fecha 17 del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional de AFA, donde los juveniles de la 'Crema' lograron quedarse con los 18 puntos que hubo en juego.

El jueves, en el predio "Tito" Bartomioli, los más chicos recibieron al Candombero, mientras que el sábado las categorías Mayores jugaron en el predio del Mercado Central.



Los resultados fueron los siguientes:



- Cuarta División: San Telmo 1 vs. Atlético 4 (Ciro Leineker -2-, Francesco Toldo y Ciro Tettamanti).

- Quinta División: San Telmo 0 vs. Atlético 3 (Brian Goro, Iván Bravo y Julián Fuyana).

- Sexta División: San Telmo 1 vs. Atlético 3 (Valentín Mondino, Gino Miranda y Nicolás Varela).

- Séptima División: Atlético 4 (Enzo Velázquez -2- y Nicolás Dominino -2-).

- Octava División: Atlético 4 (Ignacio Grandoli, Santiago Barrera, Jorge Sarponti y el restante en contra) vs. San Telmo 1.

- Novena División: Atlético 2 (Juan Ignacio Delguste y Diego Maciel) vs. San Telmo 1.



Atlético, que lidera la sumatoria general con 232 puntos (Temperley 210, Ferro 207) se enfrentará en la próxima fecha con el Deportivo Morón, volviendo a adelantar para el jueves los juegos en Rafaela (las mayores) debido a la carrera del Top Race, y el sábado jugarán las menores en Buenos Aires.