Juegos Santafesinos: abrieron etapa Departamental

Este miércoles se realizó el acto de lanzamiento de las instancias Departamentales de los Juegos Santafesinos en el CEF 53, previo al inicio de las competencias de la categoría U14 de atletismo. Estuvo presente el director provincial de Educación Física Prof. Alfredo Giansily, junto al delegado regional Gerardo Cardoni y supervisores, María Cecilia Ternengo y Pablo Giordano.

Cabe mencionar que de esta instancia participan los atletas clasificados luego de las etapas locales. Si bien la cantidad más significativa abarca a alumnos de nuestra ciudad, también asistieron representantes de numerosas localidades del Departamento Castellanos, que realizaron las competencias de velocidad, obstáculos, lanzamientos y saltos, en la pista de la entidad rafaelina. Si bien en el comienzo de la mañana la humedad por la niebla y la temperatura algo baja no eran el mejor clima para la actividad, con el correr de las horas se abrió el cielo y se terminó realizando todo de la mejor manera.

Los primeros y eventualmente segundos clasificados, tanto de Escuelas, como Clubes u otro tipo de entidades, avanzaron a las instancias regionales, previa a las provinciales que definirán los clasificados a los Juegos Evita a realizarse en octubre en Mar del Plata.

En un breve diálogo con los medios de prensa que se dieron cita en el CEF, Giansily resaltó la importancia de la Educación Física, ya que "todo aquel alumno y alumna adolescente que realice una actividad no está pensando en cosas que hoy están sucediendo en el resto de la sociedad, por lo tanto queremos valorar y agradecer enormemente el esfuerzo que están realizando nuestros profesores de Educación Física, no solo en esta región, sino en el resto de la provincia, por la predisposición y capacidad de salir para las inscripciones de cada uno de los establecimiento educativos. Queremos destacar que son más de 70.000 chicos en toda la provincia, eso hace que la mente está ocupada".

Cabe mencionar que Los Juegos Santafesinos 2022 tienen, entre sus modalidades convencionales y adaptadas, las siguientes propuestas deportivas: Atletismo, Acuatlón, Ajedrez, Arquería, Badminton, Básquet, Boxeo, Cestoball, Fútbol 11 masculino, Futsal femenino, Fútbol mixto, Handball, Beach Handball, Cultura, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo de montaña Esgrima, Escalada, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Hockey, Judo, Karate, Lucha libre, Lucha Greco Romana, Natación artística, Natación, Levantamiento olímpico, Optimist, Patín, Patín artístico, Patín carrera, Pelota paleta, Rugby, Skate, Tenis, Tenis de mesa, Tiro, Taekwondo, Trampolín, Voleibol, Windsurf, Vóley de playa, y deportes adaptados: Boccia, Goalball, Power lifting, Atletismo, Fútbol 5, Basquet 3 vs. 3, Voley sentado, Tenis, tenis de mesa, Natación, Badminton y Taekwondo.

La actual etapa departamental finalizará el 05 de agosto, para dar paso a la instancia regional hasta el 26 de agosto, culminando con la final provincial, que tendrá lugar entre el 30 de agosto al 20 de septiembre.