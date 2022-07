No se presentó Atlético y final suspendida

Sin dudas una triste novela, con unos cuantos capítulos, generó la final del Súper 4 del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Creemos que el de anoche todavía no fue el último.

Si bien parecía que la corona cambiaba de manos, esto todavía no puede afirmarse. El Bicho Verde, a partir de la revocación del fallo por parte del Tribunal de Alzada ante lo dispuesto por la ARB, esperaba quedarse con el título que el 22 de mayo había festejado Atlético de Rafaela en el Lucio Casarín tras ganar por 83 a 70 en doble tiempo suplementario.

Sin la presencia de la Crema, oficializando dos horas y media antes el rumor que venía trascendiendo hace unos días, el Bicho Verde llegó 20.45 al gimnasio "Carlos Colucci" de Independiente. Realizó una leve entrada en calor y luego el trío arbitral conformado por Marcos Macagno, Gonzalo Ponce y Ariel Aicardi confeccionó la planilla. Se aguardaron los 15 minutos reglamentarios (Atlético hubiera sido el local) y se cerró como un partido suspendido, es decir no disputado (debían ejecutarse dos tiros libres para Unión y jugarse 1.7 segundos, a puertas cerradas). Por tal motivo, no puede decirse que Unión fue el campeón, ya que habrá un nuevo expediente derivado al Tribunal de Penas que entonces tendrá que brindar otro fallo.

Recordemos que todo esto fue producto de la apelación a la que hizo lugar el Tribunal de Alzada de la Federación Santafesina por el reclamo unionista, tras aquella polémica del 22 de mayo con la infracción sancionada por el árbitro Matías Walter a Schneider sobre Zurvera, que luego se anuló por un tiempo expirado que posteriormente se comprobó que fue equivocado.

A ello hizo referencia el comunicado atletiquense, también con algunos dardos a la ARB.

"...Debido a incidentes ocurridos durante los últimos minutos del tiempo reglamentario y posterior al encuentro entre los árbitros y jugadores y parcialidad del rival, el Tribunal de Penas de la Asociación Rafaelina ratificó el resultado y dispuso diversas sanciones, las cuales en un Fallo insólito, sin precedentes y que va en contra del espíritu deportivo, la Federación Santafesina decidió revocar casi en su totalidad, disponiendo que el encuentro se vuelva a disputar desde un error arbitral que, ellos entienden, definió el resultado final.Ante nuestro pedido a la Asociación de posponer la reanudación del encuentro, debido a que aún no se han cumplido los plazos legales que la institución cuenta para llevar a cabo las acciones que correspondan contra la resolución adoptada por la Federación, y no habiendo obtenido una respuesta formal a lo peticionado, se ha decidido no disputar la reiteración del encuentro, programado para este miércoles 27 de julio.

"No dejamos de estar sorprendidos por la decisión tomada por la Asociación Rafaelina de Básquet, pero especialmente por la Federación Santafesina. Hemos ganado el título dentro del campo de juego, con un gran esfuerzo por parte de nuestros jugadores, quienes practican este deporte por amor al mismo y con un gran espíritu amateur. Y es este espíritu amateur, el esfuerzo de nuestros jugadores y el convencimiento que los campeonatos se ganan en la cancha, y no en los escritorios, lo que nos llevó a tomar la decisión que hoy comunicamos.», expresó el comunicado.