Un exAtlético, primer jugador transferido en Criptomonedas

La llegada de Giuliano Galoppo al San Pablo de Brasil se consiguió el calificativo de "histórica" y no precisamente por la calidad del excelente mediocampista con paso por inferiores por Atlético de Rafaela, luego formado en Banfield. Es que el jugador de 23 años se transformó en el primer profesional del continente transferido en criptomonedas, por un total de 6 millones de dólares.

El club paulista cerró un convenio con la plataforma Bitso, a través de la que se abonó la transacción al Taladro por una de las figuras del fútbol argentino.

"Este es un momento histórico para Bitso, San Pablo FC y el fútbol sudamericano. Nuestra principal misión es contribuir a una modernización, digitalización e inclusión, y este es otro paso importante en esa dirección", aseguró Theles Freitas, director general de Bitso en Brasil, en la presentación del convenio.

"Estamos muy orgullosos de trabajar con los dos clubes para hacer posible este fichaje histórico del San Pablo, con toda la seguridad, transparencia y flexibilidad que ofrece la criptomoneda", detalló.

Esta modalidad de transacción ya se había dado en el fútbol femenino, cuando a principios de año la brasileña Stafanny Ferrer (Tigres de México) fue vendida al Angel City de Estados Unidos.

Galoppo fue presentado ayer en San Pablo luego de firmar contrato por cinco años, hasta junio de 2027. "Es un lindo desafío poder vestir estos colores", declaró en la conferencia de prensa.

El volante, que marcó 21 goles en 80 partidos en Banfield, compartirá equipo con el delantero exAll Boys y Boca Jonathan Calleri. "Espero entenderme bien con él, formar una gran dupla y un gran equipo, que es lo que va a dar alegría a toda la gente del club", manifestó al respecto.

En tanto, el argentino sorprendió al nombrar al tenista español Rafael Nadal como un referente. "Nadal es muy importante, me gusta mucho porque miro la capacidad que tiene de reponerse ante los errores, la fortaleza mental y eso es algo que le sirve a uno para poder hacer un camino. En su momento tuve una lesión larga que pude superar y por eso me siento identificado, me siento con muchas fuerzas y es una inspiración grande que sigo viendo día a día", justificó.

La de Galoppo es la segunda gran transferencia que se da del fútbol argentino al brasileño en un corto tiempo, junto a la del volante Fausto Vera, de Argentinos al Corinthians.