Ricardo Montaner y su nuevo rol de abuelo

A lo largo de las tres temporadas de La Voz Argentina en las que se ha desempeñado como coach, Ricardo Montaner demostró que los grandes talentos se pulen con trabajo y exigencia, motivo por los que en más de una oportunidad ha dado duras devoluciones a los participantes que, a su criterio, no estaban a la altura de la competencia. Sin embargo, en pleno desarrollo de las Batallas, el cantautor se dejó llevar por las emociones al hablar de su nieta más pequeña, Índigo.

A las hermanas Valentina y Emilia Crocitta y a Nicolás Hernán Pagnucco les tocó medirse en la segunda instancia del certamen conducido por Marley con Índigo, el tema que Evaluna Montaner y Camilo le compusieron a su hija cuando se enteraron que llegaría al mundo. Y en uno de los ensayos, que contó con Palito Ortega como coach invitado, Montaner no pudo contener las lágrimas al escuchar los primeros acordes.

"Mira la canción que tienen", destacó el reconocido artista. Y señaló el motivo de su emoción: "Cuando te tocan el corazón, tiene tanto que ver con mi familia, especialmente con Índigo, que acaba de llegar al mundo, y me emociona mucho. No pude evitar que se me salieran las lágrimas". Además, le explicó a los participantes la forma en la que sus sentimientos intercedieron a la hora de evaluarlos: "Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita Índigo y me pusieron sentimental porque la extraño mucho. Me cuesta un poco ser objetivo porque tocaron directamente mi corazón, entonces no puedo hablar de lo técnico".

Al momento de la definición de la batalla, Montaner volvió quebrarse y señaló que su abuelazgo lo ubica en el momento "más maravilloso" de su vida y que el nacimiento de Índigo fue especial porque nació en su casa, acompañada por toda su familia. "Y en octubre viene Apolo", celebró, en referencia al primer hijo de su hijo Mau y Sara Escobar.



Montaner sumó una nueva fecha en el Luna Park

Luego del fin de semana inolvidable que vivió en abril, cuando se reencontró cara a cara con su público tras dos años de pandemia, en septiembre Ricardo Montaner regresará al estadio Luna Park y, por localidades agotadas de la función del sábado 24, sumó una nueva fecha para el viernes 23. Las entradas están a la venta a través de Ticket Portal.

El show promete ser inolvidable, ya que no solo recorrerá sus canciones más populares como Tan Enamorados, Será, El Poder De Tu Amor, Castillo Azul y Me Va A Extrañar, sino que también presentará su trabajo discográfico más reciente, Tango, con el que homenajea sus raíces argentinas.

El primer corte de difusión fue su versión de El día que me quieras, uno de los temas más populares de Carlos Gardel. "'El día que me quieras' es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad", declaró el artista que, a pesar de haber crecido en el Caribe y desde allí haber conquistado los cuatro puntos cardinales, el Sur siguió marcando para él un pulso de emoción en la memoria de sus mayores.

Además, en los shows que dio en el Luna Park a fines de abril, interpretó Nostalgias y La última copa y explicó las razones por las que encaró este nuevo desafío. "Siento que estoy volviendo a mis raíces. Todas las canciones tienen que ver con mi niñez, con lo que me identifica, con el ADN", expresó con emoción el artista oriundo de Valentín Alsina. NA