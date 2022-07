Las aventuras de Kuky Carena

En el local de UCES centro, el lunes se realizó el acto de apertura de la muestra de fotos organizada por el Círculo de la Prensa de Rafaela y el auspicio de UCES Rafaela. Se recuerda que las visitas pueden realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hasta el 31 de agosto, con acceso libre y gratuito.

En esta ocasión, estuvieron presentes integrantes de la comisión directiva de la entidad organizadora, el concejal Miguel Destéfanis, invitados especiales, entre otros.

La presentación estuvo a cargo de Emilio Grande. "Algunas de estas fotografías fueron premiadas como la del soldado rezando por la paz en el Muro de los Lamentos en Jerusalén (premiada en Barcelona), en un contexto donde la guerra continúa con la invasión de Rusia en Ucrania…".

A su turno, Amílcar Kuky Carena también dijo unas palabras, aclarando: “estoy arruinado y bien… no bien arruinado (entre risas)” —para agregar— “soy defensor del patrimonio cultural de Rafaela y de los animales; son un producto de la región”.

Además de destacar la defensa de la sala del Cine Belgrano cuando estuvo a punto de cerrarse en la década de los noventa y hoy luce maravillosa, “hay que rescatar lo que queda de los Almacenes Ripamonti por su historia porque fue un hito para Rafaela, recordando la investigación que hizo Leticia Stoffel sobre los Ripamonti”.

A la hora de elegir los mejores lugares que conoció, precisó una trilogía: “París luminoso sumado a lo que fue el hito de la libertad, la igualdad y la fraternidad; Cartagena de Indias (Colombia) con el caribe y los piratas; y Roma que enamora porque me encanta el amor…”, como así también “la Antártida porque es maravillosa, la polinesia francesa que es hermosa toda el año, África (no la musulmana sino del centro-sur) es diferente, te vuelve loco porque te sorprende, especialmente Etiopía que es un país pobre pero muy seguro…”.

El expositor juega con los interrogantes: ¿sabés de trufas? Vivencias de vidas y alegrías. Preguntas de riesgo, ¿dónde? Sorpresa, escapes, sonrisas, misterios, asombros. De la ilusión a la decepción. La maravilla: ¿París o un potrero? ¿Sabés cómo es transitar en camello por una ruta increíble? ¿Y en elefante? Veremos tigres de bengala, la Argentina desde el Baritú a la Antártida. ¿Los momentos mágicos? ¿Sirven las comparaciones? ¿Hay lugares distintos, diferentes y únicos? ¿Lugares musicales? ¿Sabés algo del Negev y el burrito que transitaron Jesús, María y José?.

Carena fue reconocido como ciudadano distinguido por el Concejo Municipal por su aporte y su participación en diversos ámbitos de la ciudad. En aquella oportunidad, fue resaltada su multiplicad de facetas.