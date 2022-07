Nuevos aliados para potenciar la gestión de residuos de la ciudad

En el marco de la ordenanza local N° 4928, que regula la gestión integral de residuos en la ciudad y del programa Instituciones Sustentables, se llevó adelante un nuevo recorrido para concientizar sobre la correcta gestión de residuos y la entrega de materiales recuperables.

En esta oportunidad, la visita fue a locales y comercios del sector Comercial Oeste de la ciudad, sobre bulevar Roca. Estuvieron presentes la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, integrantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), Promotoras Ambientales y representantes de las Cooperativas de Recicladores Urbanos que trabajan en la planta de recupero del Complejo Ambiental de la ciudad.

La iniciativa, que ya se llevó adelante en bulevar Yrigoyen, busca seguir sumando compromiso y actores a la gestión de residuos. Durante el recorrido se conversó con los comerciantes sobre normativas vigentes, altas y habilitaciones, servicios municipales y establecimientos habilitados para la entrega de residuos. Y también se entregó material informativo.



TENGO UN COMERCIO,

¿QUE PUEDO HACER?

Quienes tienen un local comercial, deben proceder según la cantidad de material (papel, cartón, plástico, metales, residuos orgánicos, etc.) que generan a diario. Si la cantidad de residuos no supera las 10 bolsas (menos de 0.75 m3 diarios) se debe sacar en la recolección domiciliaria. Los recuperables los días lunes y jueves; y no recuperables los días martes, miércoles, viernes y domingo; 20:00 a 21:00, disponiéndose en el canasto domiciliario correspondiente.

En el caso que la cantidad de residuos supere las 10 bolsas (más de 0.75 m3 diarios), entra en la categoría de generador especial. Y debe trasladar los residuos al Complejo Ambiental, que es el único establecimiento municipal habilitado.

El traslado puede realizarse por cuenta propia, o la contratación de transportistas habilitados.

Para los residuos recuperables, las Cooperativas de Recicladores Urbanos prestan un servicio gratuito, con dos camionetas especialmente equipadas. Quienes estén interesados pueden solicitarlo al (03492) 504579 o 15507915, para que visita previa a la empresa o comercio, se acuerde la metodología de retiro.

Cabe recordar que los generadores especiales deben darse de alta en la Dirección de Medio Ambiente (Bolívar 620), al teléfono (03492) 453177, o al mail: [email protected]



TRABAJO CONTINUO

La gestión integral de residuos es un eje ambiental que se viene trabajando en la ciudad desde hace más de una década, con espacios de intercambio, articulación y concientización. El trabajo del IDSR, las normativas locales vigentes y el acompañamiento del estado local, han permitido potenciar las acciones en materia del cuidado del ambiente y trabajar articuladamente con instituciones y entidades de la ciudad. Bajo la premisa de que la correcta gestión de residuos es responsabilidad del generador, y de todos los actores de la cadena de manipulación, hasta la disposición final o valorización.