“Queremos producir y vivir en un país normal”

El sector agropecuario mantiene la guardia alta tras las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que generaron polémica y enojo en los productores. Precisamente, desde Federación Agraria Argentina (FAA) rechazaron los dichos y su máximo referente, Carlos Achetoni, brindó declaraciones contundentes que expusieron el malestar del campo.

“La sensación es que buscan realizar declaraciones polémicas, sobre supuestos proyectos de medidas abiertamente inconstitucionales con el único interés de buscar un enemigo y generar una polémica que les permita sacar del foco la tremenda crisis que nos agobia y de la que ellos son responsables”, fustigó el dirigente.

Y agregó: “a la locura hay que responderle con cordura y con responsabilidad democrática, esa que ellos pareciera que no tienen porque, como los músicos que seguían tocando en la cubierta del Titanic, siguen hablando de nimiedades, estornudos y pensando en sorteos hot mientras los argentinos sufrimos”.

Achetoni hizo hincapié en el nivel de incertidumbre existente: “nadie sabe qué va a pasar mañana. Si va a poder tener los productos más básicos, si va a tener trabajo o si su magro salario alcanzará para algo, considerando que no muestran una sola política ni un solo plan para salir de esta crisis”. Y por supuesto, aclaró que los productores agropecuarios “no somos ajenos a esta realidad”.

Al mismo tiempo, reconoció que “da pena que [Fernández] siga mirando su interna mientras las familias hacemos malabares para mantenernos en pie, sin hablar de las que directamente ya cayeron en la pobreza o la indigencia, sin saber si podrán salir”. Y señaló: “ya no preocupa solo responder sobre la barbaridad de querer ir contra la propiedad privada, sino que antes está pensar en adónde nos llevan como país”.

A modo de reflexión, concluyó: “si algo de dignidad y de respeto por los argentinos les queda, como dirigente, pero especialmente como ciudadano, les pido que reaccionen. Que miren el sufrimiento de la gente y lo mal que estamos viviendo, que se pongan a la altura y terminen de jugar, porque juegan con nuestras vidas y con nuestro futuro, sin ninguna responsabilidad. Queremos producir y vivir en un país normal, y eso no es lo que pasa hoy, aunque ustedes no lo quieran ver”.