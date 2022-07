El verdadero impacto de las retenciones y la brecha cambiaria en el bolsillo del productor

El escenario es preocupante para el sector agropecuario y el país en general. El Gobierno volvió a poner la mira en los productores y la “grieta” entre las partes se agiganta cada vez más.

El último viernes, en un duro discurso con pasajes dirigidos expresamente al campo, el presidente de la Nación Alberto Fernández habló del desafío de enfrentar "a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan".

En el comienzo de esta semana, ya sin mencionarlo de manera explícita, volvió a caerle a quienes “esperan un momento en que la Argentina se debilite o se devalúe para vender lo que tiene que vender, cuando el país lo está necesitando para poder seguir produciendo y dar trabajo”.

Pero, ¿cuánto hay de cierto en las afirmaciones presidenciales? Para conocer (y clarificar) la situación, el programa radial ADN Rural dialogó con el economista del IERAL, perteneciente a la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón. Al analizar el comportamiento del sector agroexportador en el primer semestre del año, aseguró: “se liquidaron US$ 22.863.000.000 en concepto de exportaciones de granos y principales derivados industriales, un récord histórico. El presidente insiste con un diagnóstico que es erróneo y profundiza la crisis de confianza”, reconoció.



CUÁNTO LE QUEDA AL PRODUCTOR

Otro aspecto importante para aclarar, pensando en derribar determinados mitos, está relacionado con el dinero que cobra un productor al concretarse una exportación.

“Cuando se exporta soja, a cualquier país, te pagan en dólares billetes. Supongamos un valor de US$ 580 o US$ 600 billetes. Ahora bien, cuando uno descuenta los impuestos que el Gobierno cobra y además corrige por la brecha cambiaria, el productor termina recibiendo 160-170 dólares, es decir el 30% de lo que vale en el mundo el grano que ha producido. Y eso sucede nada más que en Argentina”, explicó el experto.

Pero además, al observar lo que pasa en otros países, reveló que un productor (con el mismo producto y destino), recibe prácticamente el 100% del valor de su grano. “Al ampliarse la brecha cambiaria se profundiza el castigo sobre el sector exportador. En el caso de la soja que paga 33% de DEX (retenciones), un productor de Argentina cobra en dólares billete el 29% de lo que recibe un productor de Brasil”, señaló. Y admitió: “se trata del porcentaje más bajo desde que hay cepo”

Sin dudas, la brecha cambiaria es muy elevada y afecta a todos los exportadores en general, no sólo a los productores de soja o al sector agropecuario. “Reciben un dólar que no tiene que ver con lo que vale el billete en el mercado argentino”, expresó.