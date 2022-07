Videla elogió a La Lehmann por su remate en Palermo

En representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el director Nacional de Lechería, Arturo Videla, participó del remate de más de 500 vaquillonas Holando Argentino, que la Cooperativa Lehmann realizó de la mano de ROSGAN, en la muestra Rural de Palermo. “Se trata de un hecho que demuestra la gran apuesta por la lechería que están haciendo los productores en un momento de complejidad", expresó el funcionario.

En esa dirección, Videla aseguró: "Que una cooperativa del interior del país como La Lehmann, con 71 años de trayectoria, se haya hecho presente en La Rural y realizado este remate virtual exitoso, donde vendieron el primer lote de vaquillonas por 480 mil pesos (equivalente a 10 mil litros de leche), habla sin dudas del crecimiento que se proyecta para la lechería argentina y de una apuesta por la excelente genética de nuestros animales".

Asimismo, desde la Cooperativa Lehmann manifestaron que "las Holando siempre se vendieron en el orden de los 8.000 litros y hoy la venta fue mayor a casi 10.000 litros de leche, esto demuestra que el productor está dispuesto a invertir".

En esta oportunidad se ofertaron 250 vaquillonas preñadas, 300 vaquillonas para entorar y terneras de destacados establecimientos del país.



LA AUSENCIA DEL HOLANDO

Si bien con dos remates la raza lechera por excelencia del país, se puede decir que sí estuvo en La Rural, lo cierto es que por primera vez en 100 años, no hubo vacas Holando Argentino para competir en el pista o exhibir en los galpones. Es que la Asociación de la raza, ACHA, no llegó a un acuerdo con la SRA y la organización para abaratar los costos de inscripción y/o permanencia de los animales, en una coyuntura en que las cabañas que todavía existen se encuentran lejos de Buenos Aires, especialmente en nuestra región. “Faltó comunicación, lo he conversado con la comisión de Lechería de la rural y seguramente lo trabajaremos mejor para el año que viene”, prometió Videla.