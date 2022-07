La Rural de Rafaela afirma que “no hay margen para casi nada”

En su habitual mensaje editorial, la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, salió ayer sin medias tintas a cuestionar el manejo que desde el Gobierno se hace de la crisis político-económica que se cierne sobre el país y sus fuerzas productivas, luego de que se conociera una intrincada medida del BCRA y la palabra del presidente Alberto Fernández, arengando a la población militante a que enfrente en las calles al campo, lo cual implica una delicada amenaza a la paz social.

“Asistimos nuevamente durante los últimos días a la inexplicable, vergonzosa y ya completamente ineficiente estrategia del gobierno de deslindar responsabilidades mediante provocaciones infundadas hacia el campo. Más de las viejas fórmulas que ya han demostrado cuáles son los resultados”, se queja Bessone.

“Numerosas voces salieron al cruce de este acto de irresponsabilidad institucional, por la gravedad que implica la investidura, por la falsedad de los conceptos y por instar a acrecentar los enfrentamientos en un país que implora por alimentos, paz social, educación y respeto”, afirma la ruralista.



ELOGIOS PARA PEROTTI Y COSTAMAGNA

“Valoramos las expresiones positivas en nuestra Provincia, tanto del gobernador como del Ministro de la Producción, las cuales alientan a seguir trabajando juntos y a no declinar en el intento de reconstrucción de este lastimado país”. Y agregó: “Señores, no hay margen para casi nada”.

También reflexionó acerca de que “la participación/injerencia política no debería ser de ocasión, sino en base a conocimientos y convicciones profundas sobre cómo debe desarrollarse, acrecentarse y fortalecerse, por ejemplo, nuestra realidad productiva”.

Para Bessone, “es increíble tener que reclamar que las medidas oficiales que afectan a todos los ciudadanos deban ser previamente estudiadas y acordadas, y no ese desprolijo juego del teléfono descompuesto, en el que funcionarios hablan negando categóricamente algo que se concreta horas después”, en clara referencia a las palabras del ministro Julián Domínguez en la Rural, cuando 24 horas antes no fue capaz de anticipar lo que se iba a anunciar.



HAY DISPOSICIÓN

“Prever, planificar y trabajar sobre consensos y con una idea compartida de futuro. Siempre hay disposición desde las diferentes cadenas productivas”, explica Bessone.

“Necesitamos imperativamente coherencia y acuerdos políticos que trasciendan las gestiones, integren a todos los sectores y asuman el compromiso de dar continuidad a las políticas públicas con seriedad, transparencia y austeridad”. Y finaliza citando: “Deberíamos esforzarnos en torcer el comportamiento de estos días para que no ocurra como en la tradicional fábula del lobo y las uvas, en la que el animal cansado e incapaz de lograr lo que quería, en lugar de pedir ayuda y reconocer su limitación, sólo echaba culpas a los demás o a las circunstancias y se mintió a sí mismo, diciendo ‘No me importa, seguro las uvas estaban verdes’”.