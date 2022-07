La reaparición de Guzmán

A casi un mes de haber presentado su renuncia, el ex ministro de Economía Martín Guzmán reapareció públicamente en un encuentro que compartió con el CEO de la agroquímica Syngenta, Antonio Aracre, que se difundió por redes sociales.

"Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con @Martin_M_Guzman sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo", destacó el empresario en Twitter.

El ex funcionario nacional mantiene un bajo perfil desde el 2 de julio, cuando presentó su renuncia en medio de fuertes internas en el Gobierno. Pero este martes, Aracre -un ejecutivo de buena sintonía con el Gobierno- publicó una foto con Guzmán en sus redes sociales y resaltó su encuentro con el ex jefe del Palacio de Hacienda.

El ex ministro renunció pocos días después del derrumbe de la deuda en pesos, y tras su reemplazo por Silvina Batakis, se dispararon las cotizaciones de los dólares paralelos por encima de los $300.

Desde aquel momento, Guzmán es blanco de críticas desde el oficialismo. Por caso, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Agustín Rossi, lanzó: "Tuvimos una última semana de Guzmán que parecía que la teníamos controlada y la renuncia del ministro disparó la inestabilidad nuevamente".

"La paradoja es que Guzmán, que durante dos años y medio dijo que uno de su objetivos era serenar, tranquilizar y desestresar la economía, con su renuncia le pegó un pico de estrés que no veíamos desde la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019", se quejó el Señor 5.

Por su parte, Aracre hizo pública su postura de desdoblar el mercado de cambios. "La Argentina tiene que descomprimir el tipo de cambio generando algún tipo de desdoblamiento, un mercado secundario que flote más libremente", sostuvo el ejecutivo. Y añadió: "con una brecha tan alta, con un dólar oficial de ciento treinta y pico, y dólares financieros por arriba de trescientos, los agentes económicos se protegen frente a lo que puede ser perdida de su poder adquisitivo".

En ese sentido, consideró -en declaraciones radiales- que el Gobierno "debe buscar incentivos para que los agentes económicos actúen en función de lo que el país necesita". (NA)