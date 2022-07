El Gobierno analiza cambios para "oxigenar la gestión"

Con la atención puesta en las reacciones del mercado cambiario, el Gobierno analiza nuevas medidas económicas para "oxigenar la gestión" mientras espera que la ministra de Economía, Silvina Batakis, regrese de Estados Unidos con "buenas noticias". Así lo describieron a NA fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que el Ejecutivo nacional "analiza todo un abanico de posibilidades para encaminar la economía" y aclararon que "para tomar definiciones es necesario saber si Batakis vuelve con buenas noticias" de su viaje a la ciudad estadounidense de Washington.

En declaraciones periodísticas, la funcionaria nacional afirmó que durante el encuentro que mantuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no dialogaron sobre la posibilidad de renegociar las condiciones del acuerdo, que incluye una reducción del déficit fiscal y un tope a la emisión monetaria.

La titular del Palacio de Hacia estará en la Argentina en la mañana de este miércoles, luego de haberse reunido con Georgieva, con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos e inversores.

"Hay que oxigenar la gestión", resaltaron a NA fuentes con despacho en Balcarce 50, que afirmaron que por estas horas se analizan modificaciones en el equipo de gobierno y medidas económicas de impacto.

Tal como había anticipado Noticias Argentinas, el Ejecutivo nacional anunció esta tarde la primera medida para incentivar al sector agropecuario a agilizar la liquidación de la cosecha, con el objetivo de desacelerar la caída de reservas en el Banco Central.

La primera señal en ese sentido fue dada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que anunció esta tarde la aprobación de un tipo de cambio especial para que los productores de soja aceleren la liquidación de su cosecha hasta el próximo 31 de agosto.

"Se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos.

Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP", señaló el BCRA en un comunicado.

Ante las versiones de posibles cambios en el Gabinete, el ministro coordinador Juan Manzur resaltó: "Eso lo dispone el Presidente (Alberto Fernández). Los ministros siguen trabajando con la misma fuerza y vocación de servicio. No me molestan los rumores, forman parte de la política. Nuestra tarea es seguir trabajando".

La consulta de los medios acreditados en la Casa Rosada surge en momentos en los que el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, suena con fuerza como uno de los posibles funcionarios para desembarcar en el Ejecutivo nacional.

Lo cierto es que por el momento ninguna fuente oficial se anima a deslizar cuáles serán los movimientos que finalmente realizará la cúpula del Frente de Todos para frenar la crisis económica y se limitan a responder que "cuando haya novedades se anunciarán". (NA)