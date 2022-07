Ante inversores, Batakis ratificó el ajuste con apoyo de Alberto, Cristina y Massa

La ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó ayer el ajuste fiscal y dijo contar con el apoyo de los "tres líderes" de la coalición gobernante: el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante un encuentro con representantes de fondos y bancos de inversión de Wall Street.

Además, insistió en que no habrá una devaluación más acelerada del tipo de cambio oficial. Según trascendió de fuentes presentes en el encuentro, Batakis inició un diálogo que "sorprendió por su honestidad brutal" y los inversores valoraron el "sinceramiento" durante la charla y la búsqueda de una recomposición de la relación con inversores. Batakis le dijo a los hombres de negocios que el Estado argentino gastará menos y destacó el nivel de coordinación existente entre el Palacio de Hacienda y el Banco Central.

La funcionaria le aclaró a los ejecutivos de fondos de inversión que había ido a ese encuentro para "escucharlos".

"No vengo a reprocharles nada", les dijo, antes de mantener una charla que se extendió por poco más de dos horas.

Batakis insistió en que habrá un ajuste fiscal, consideró que la devaluación no es el camino adecuado, prometió que las tasas de interés subirán y garantizó que el Gobierno cumplirá con los compromisos que asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El encuentro se llevó a cabo en la embajada argentina en Washington, donde Batakis respondió muchas preguntas y además les dijo que es la ministra de los tres líderes de la coalición oficialista. Entre quienes la escuchaban había ejecutivos de bancos y fondos de inversión preocupados por la posibilidad de que el país vuelva a caer en default, tal como lo reflejan los bajos precios de los bonos argentinos.

La escucharon ejecutivos de Citibank, Morgan Stanley, Barclays, Santander y Goldman Sanchs. También referentes de los fondos de inversión Adcap, Golden Tree, Gramercy, Fintech, Braybreach, VR Investments, Paloma Partners y Wellington.

Batakis prometió mejorar el diálogo con los inversores y respondió todos los interrogantes. Aseguró que su plan económico es "el de los tres y fue aprobado por los tres en la coalición". Destacó que ya empezó a tomar medidas para gastar menos y que habrá un ajuste fiscal que tendrá consecuencias, como el congelamiento de vacantes del Estado, la decisión de dosificar en forma mensual las partidas a ministerios y de implementar una caja única para reducir el déficit.

Acompañada por el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, sostuvo ante los inversores que hay que "ordenar el gasto y hacerlo más eficiente".

Batakis también defendió los controles de precios como un "mecanismo transitorio, que no sirve para reducir la inflación". Y ponderó que como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires "siempre tuvo relación buena con acreedores".

Argüello, en tanto, destacó que Batakis "mantuvo -durante dos horas y media- un rico diálogo e intercambio con una veintena de destacados analistas e inversores de Wall Street". El diplomático habló sobre la "importancia del equilibrio político logrado dentro de la coalición en torno a la designación de Batakis" al frente del Palacio de Hacienda, tras la renuncia de Martín Guzmán.

"Su designación y las medidas que ha tomado en estas tres semanas gozan del respaldo de los tres pilares de la coalición.

Esto no es condición suficiente pero sí es necesaria para restablecer cierta normalidad a la economía del país", dijo el embajador.

Argüello dijo que Batakis "valoró el restablecimiento del diálogo con inversores y manifestó su disposición a recomponer el vínculo roto de Argentina con el mercado". Remarcó que la ministra expresó que "mantendrá una política de puertas abiertas con ellos, para tomar en cuenta sus perspectivas y sugerencias". (NA)