Luego de una jornada con leves fluctuaciones, el dólar blue cerró estable a $ 322. De esta forma, en el acumulado del mes subió $ 83, equivalente a 35%. La divisa norteamericana llegó a costar $ 320 en un segmento de la rueda pero sobre el cierre del día volvió a subir para culminar igual que en la jornada del lunes.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, celebró el "descenso marcado" del dólar blue durante el lunes y aseguró que el Gobierno trabaja en estabilizar la macroeconomía. A tal efecto, en las últimas 48 horas la ministra de Economía, Silvina Batakis mantuvo una serie de reuniones en Washington, Estados Unidos, en busca de apoyo político y económico para su gestión.

En esa línea, mantuvo encuentros con la Directora Gerenta del FMI, Kristalina Georgieva y con autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También dialogó con funcionarios del Banco Mundial y obtuvo el respaldo para un crédito de US$ 200 millones, mientras que en la mañana de hoy participó de un desayuno con banqueros y representantes de fondos de inversión de Wall Street. .

Por su parte, el BCRA terminó su participación en el mercado de cambio adquiriendo US$ 5 millones, en otro día donde la demanda para los pagos de energía treparon a US$ 50 millones, según fuentes del mercado.

En tanto, el dólar mayorista avanzó 24 centavos, a $130,64, la brecha con el blue se acorta al 146%. En cuanto a las cotizaciones financieras, siguen en niveles récord: el contado con liquidación opera a $334,54 y el Bolsa o MEP, a $325,27. La tendencia al alza de estas opciones no cesa pese a que el viernes el BCRA limitó la tenencia de CEDEARS por parte de las empresas para forzar una baja que finalmente no se produjo. El dólar minorista se vende a un promedio de $137,82, el ahorro a $225,64 y el turista, a $240,17.



CAEN LAS RESERVAS

En medio de un mercado cambiario alterado y una alta demanda de dólares para importar energía, las reservas perforaron el piso de los US$ 39.500 millones. Según informó el BCRA, las reservas cayeron este martes a los US$ 39.463 millones.

En el mercado hay preocupación luego de trascender que en su última reunión con los ministros, la jefa del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, dijo que de las reservas prefería "no hablar", dando a entender lo complejo de la situación. (NA)