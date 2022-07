Carrió defendió al campo y vaticinó una economía terrible

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió defendió ayer al campo y consideró que el Gobierno de Alberto Fernández "cometió un error trágico" al volver a apuntar contra el sector. A la vez, advirtió que la economía del país "va a ser terrible" en los próximos meses.

"Las circunstancias van a ser cada vez más difíciles. Les pido a todos que sigamos trabajando. He vivido el Rodrigazo o la hiperinflación del 89, y me tocó la del 2001. Somos de una generación a la que nos tocó todo. Y también sabemos que todo pasa. Va a ser terrible, pero todo pasa", resaltó.

Carrió, en tanto, expresó su preocupación por la protesta que Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez, anunció para el próximo sábado en coincidencia con acto oficial de apertura de la exposición de La Rural en Palermo.

"Les pido a los piqueteros oficialistas que no vayan", señaló la ex legisladora en declaraciones radiales, e hizo una convocatoria a todos los sectores a frenar la "violencia".

Sobre el rol del gobierno de Fernández, expresó: "Hay que ser inteligentes. Yo ya no creo en ellos. Nadie cree en ellos, pero al menos que se evite la violencia. No quiero repetir la historia de un país europeo, en el que la violencia de los de arriba generó mucha violencia abajo".

A su entender, "hay una acusación contra el único sector que está sosteniendo a la Argentina". "No se puede tratar así al campo argentino", agregó la líder de la Coalición Cívica. Y agregó: "El campo está recibiendo una cuarta parte del valor de la cosecha, aparte de lo que le están robando por las retenciones o precio del dólar oficial. Le suplico al Presidente haga algo porque la Argentina no puede ser enfrentada. Está muy violentada, está muy humillada, yo diría que la Argentina está en estado de depresión". (NA)