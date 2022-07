Establecen un dólar especial para que productores vendan la cosecha

El Banco Central aprobó ayer un nuevo instrumento para los productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja, en la misma línea de los beneficios que reciben las industrias manufactureras, energéticas y del conocimiento que incrementan sus exportaciones.

El Gobierno confía en que con esta medida logrará que el campo liquide al menos una parte de unos US$ 20.000 millones que mantendría retenido ante el ruido cambiario, en medio de una incesante caída de reservas.

En este caso, el BCRA informó que se permitirá que los productores realicen un "depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos".

Además, por el 30% restante se permitirá la "Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP".

El Central dijo que busca "equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos". Entre otros beneficios, destacó la "libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera".

También el "Régimen de Fomento de Inversión para la Exportación o el régimen para la industria del Conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial". En el caso del régimen para la venta de la cosecha de soja estará disponible hasta el 31 de agosto próximo, indicó el BCRA.

Durante ese lapso, los productores podrán adquirir divisas de libre disponibilidad por 30% de los fondos obtenidos por la venta de granos con destino a la exportación y convertir 70% en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial.



LA SOCIEDAD RURAL

RELATIVIZÓ EL ANUNCIO

La Sociedad Rural relativizó la efectividad del "dólar agro" que anunció hoy el Banco Central y afirmó que "parece de difícil implementación". "Nos da la impresión de que es otro tipo de cambio que parece de muy difícil implementación", afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino en un comunicado de prensa.

El dirigente se quejó porque fue una medida "sin consenso y eso no es bueno en ningún sector de la economía". De todas formas adelantó: "En las próximas horas nos reuniremos con los colegas de las entidades para evaluar la situación".

La medida del BCRA se conoció luego de un nuevo embate del presidente, Albert Fernández, quien insistió en tildar de "especuladores" a los productores agropecuarios. Fernández afirmó que los chacareros tienen 20 mil millones de dólares retenidos en los campos, pero el lunes el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, redujo esa estimación a la mitad.

En una cena ante productores, Domínguez calculó que en el segundo semestre se espera que los productores liquiden unos US$ 7.000 millones en soja y subproductos y otros US$ 4.000 en trigo y maíz. Cabe aclarar que los anuncios del BCRA sólo incluyen a los productores sojeros.

Pino rechazó las acusaciones de Fernández, pidió respeto para el sector y reclamó que cesen los ataques y no se continúe enfrentando al campo con la sociedad.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, aseguró que las medidas anunciadas por el Banco Central son "un error, porque puede dar alguna liquidez hoy, pero beneficia a muy pocos amigos, perjudica a muchísimos y generará aún más especulación y más presión sobre el mercado del dólar". "Una vez más, el Gobierno toma una medida cosmética, pensando más en el título y en la coyuntura que en la estructura. Hasta hace cinco minutos se quejaban de los especuladores y ahora toman una medida que no beneficia a los productores genuinos y mucho menos a los pequeños y medianos que ya vendieron hace muchísimo su producto y están viendo cómo pagar sus deudas o sus cosas que en pensar en dólares", indicó.

Asimismo, remarcó que estas decisiones benefician "a los sectores más concentrados, a cerealeras y exportadoras". El presiente de la FAA cuestionó al Gobierno tras precisar que sus funcionarios "dicen estar del lado de los débiles, pero generan más y mejores situaciones a los concentrados".

"Así, los que ponemos el lomo para producir y trabajar ´la miramos desde afuera´. A nuestro entender esta medida es un error que puede dar alguna liquidez hoy, pero beneficia a muy pocos amigos, perjudica a muchísimos y generará aún más especulación y más presión sobre el mercado del dólar", concluyó. (NA)