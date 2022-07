Rechazan modelo de "avance continuo" en la secundaria

El espacio Docentes por la Educación (DxE) de la provincia de Santa Fe salió al cruce con duras críticas al modelo de la nueva escuela secundaria de avance continuo que eliminará las repitencias a partir de 2023, que fue anunciado el lunes por la cartera educativa que preside la ministra, Adriana Cantero.

En primer lugar, la funcionaria manifestó que “las políticas implementadas desde el 2020 nos muestran una mejora sustantiva en todos los indicadores educativos santafesinos”. De esta afirmación podría deducirse, plantean con cierta ironía desde DxE, que lo mejor que le pasó a la educación santafesina es la pandemia. "Es cierto, los indicadores mejoraron, por ejemplo, la promoción en el nivel secundario pasó del 69 al 92% pero no porque los alumnos hayan acreditado aprendizajes, sino porque se los hizo pasar con una promoción directa encubierta bajo el nombre de 'trayectos', impuesta por las circulares 8.21 y 1.22. Los jóvenes pasaron de año y se recibieron sin acreditar las competencias mínimas establecidas en los núcleos de aprendizaje prioritario" cuestionó el espacio integrado por docentes de toda la Provincia, incluso con representación en Rafaela.

"Basta con pedirle a un egresado de secundaria que redacte una nota o que calcule un porcentaje para dar cuenta del nivel de conocimientos adquiridos luego de catorce años de escolaridad obligatoria", subraya.

Con respecto a la escuela secundaria de avance continuo, en la cual se eliminará la repitencia adoptando un modelo parecido al que rige en los niveles de educación superior, en los cuales solo se recursan las materias no aprobadas, Cantero anticipó sus principales características. “Es una modalidad muy parecida a lo que van a cursar cuando terminen la escuela secundaria”, dijo.

En este sentido, DxE se preguntó: "¿Están nuestros estudiantes preparados para insertarse realmente a los estudios superiores? Lamentablemente, quienes estamos en el día a día en las aulas conocemos la realidad que la Ministra intenta ocultar: los chicos llegan a la secundaria sin saber leer o comprender lo que leen. Estas medidas de trayectorias escolares “light” no beneficia en nada a los estudiantes". Y esta situación se replica en parte cuando los estudiantes pasan del nivel medio al superior.

La repitencia “no existe más en nuestra primaria”, sostuvo Cantero. Sin embargo, con tono crítico, DxE advirtió que "en este nivel muchos estudiantes pasan año tras año sin haber adquirido los aprendizajes mínimos llegando al nivel medio con carencias pedagógicas y dificultades en la lectoescritura y cálculos básicos".

Como la Ministra consideró que la implementación de la nueva modalidad podría darse en 2023, el espacio conformado por docentes calificó la idea como "interesante" pero reclamó conocer con antelación el proyecto completo y que se expliquen detalles de su implementación, como ser:

• Si la escuela tiene un solo turno, ¿cuándo recursarán los alumnos?, porque si están en tercero recursando algunas materias de segundo se superpondrán los horarios y no podrán realizar todas las del curso posterior, o si la escuela tiene doble turno ¿cursarían en simultáneo Lengua de segundo y de tercero, por poner un ejemplo?, ¿habrá un régimen de correlatividades?

• ¿Se resolverán las cuestiones edilicias y de creación de horas cátedra?, ya que un sistema así implicaría que se construyan más salones y que se desdoblen comisiones en las materias con mayores recursantes.

Cantero indicó que "la preocupación en el nivel secundario es garantizar la matriculación (…) que permanezcan y poder minimizar todo lo posible los indicadores de abandono". Al respecto, DxE recordó que si bien la Ley de Educación Nacional obliga a las jurisdicciones a garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes al sistema educativo, establece en su artículo 11 que uno de los fines de la política educativa nacional es asegurar una educación de calidad. Entonces sumó más interrogantes. ¿de la calidad educativa nunca vamos a hablar?, ¿sólo importan los indicadores?, ¿será que el objetivo no explícito es que la escuela secundaria sea una especie de “aguantadero” donde se los retenga por unas horas para que no salgan a delinquir, mientras el aprendizaje queda en un segundo plano?

"Como sociedad, ¿queremos una escuela en la que los alumnos solo permanezcan al menos catorce años, o queremos una escuela que les de formación sólida en las distintas disciplinas y las herramientas para construir un proyecto de vida?" concluyó el documento de Docentes por la Educación.