Fin del acampe: recibidos por funcionarios judiciales

Como se refirió este Diario ampliamente en ediciones anteriores, frente a los Tribunales de Rafaela se estaba llevando adelante un acampe organizado por la Agrupación "Verdad y Justicia Rafaela", lo cual tuvo desarrollo desde el lunes hasta la jornada de ayer a las 13.00, cuando la protesta llegó a su fin.

La iniciativa fue denominada como "Acampe por las víctimas de falsas denuncias de género", y tuvo como fin reclamar el funcionamiento de "una Justicia independiente, donde se respete la Constitución Nacional, y por los derechos del hombre de ser defendido y escuchado", señalaron.

La actividad más importante estaba prevista para las 13.00 de la jornada de ayer, cuando la docente jubilada Alicia Riberi iba a pronunciar un petitorio al Poder Judicial local, sobre el caso que la aqueja en primera persona: su hijo "Emanuel", según ellos afirman, víctima de una falsa denuncia.

Sin embargo, dos horas antes de la lectura del petitorio, aproximadamente a las 11 de la mañana, representantes de los manifestantes fueron recibidos por miembros del poder judicial que se hicieron eco de la protesta y se propusieron escuchar el motivo del acampe en Tribunales. Por la agrupación participaron de la reunión Alicia Riberi y Liliana Aguirre.

Luego de esta reunión que se dio en términos cordiales -una organizadora dijo estar "agradecida porque fuimos escuchados"- Alicia Riberi, una de las caras más visibles de los reclamos dio a conocer una declaración a la prensa con su firma, que se titula "Los frutos de un acampe por la Justicia", que reproducimos íntegramente a continuación.



LOS FRUTOS DE UN ACAMPE

POR LA JUSTICIA…

"El grupo Verdad y Justicia de Rafaela hemos realizado un acampe por una justicia sin ideologías, más la de encontrar la verdad, ya que sin el valor de la verdad estamos perdidos como sociedad. Tuvimos el apoyo de muchísima gente que pasó continuamente por el lugar para informarse y conversar sobre lo que planteamos como grupo. Se le entregaron volantes con un mensaje único y contundente. No queremos fiscales que no busquen la verdad, ni jueces que se dejen presionar y fallen con tendencias que no responden a lo que la comunidad necesita".

"En la noche del lunes -continuó-, muchos familiares de víctimas de falsas denuncias visitaron el acampe con los niños que hoy se ven privados de la presencia de sus papás, de tíos, abuelos. Se realizó una cena con choripanes en donde compartimos no solo la comida sino nuestros sentimientos y sufrimientos por una justicia que sentimos que no hace las cosas bien. Cada uno prendió una vela por sus familiares y pedimos a Dios justicia, una justicia independiente.

"Pasamos una noche entera orando por nuestros familiares que se encuentran acusados de falsas denuncias y pidiendo sólo por el respeto a la justicia, por nosotros. Sufrimos denostación a veces en la redes por nuestros denunciantes, pero no responderemos con violencia, ni con odio, solo con amor y respeto.

"Como resultado de este esfuerzo realizado con mucho amor, recibimos como respuesta a personas del poder judicial que estuvieron voluntariamente dispuestos a escucharnos. En representación del grupo fuimos Liliana Aguirre y Alicia Riberi, quiénes fuimos escuchadas muy respetuosamente. Existió un diálogo muy exhaustivo y provechoso.

"Agradecemos a quiénes decidieron escuchar a quiénes estamos sufriendo injusticias y malos tratos por algunas personas de la justicia, porque esto conduce a un camino de encuentro y no a un enfrentamiento infructífero y efímero.

"Explicamos la cantidad de pruebas que no se escuchan, especialmente las científicas que están sobre cualquier otra prueba y la cámara Gesell y los especialistas que las aplican y sobre la ilegalidad de la Cámara Gesell a denunciantes mayores de edad, que no son discapacitadas, que trabajan, se expresan libremente y agresivamente en las redes y que tienen una vida social. Deben declarar ante abogados, fiscales y jueces. Basta de cosas absurdas. Qué prueba es una Cámara Gesell en adultos.

"Gracias a los miembros del Poder Judicial, que han pasado adelante del acampe y que nos han escuchado y a los que han recibido nuestro mensaje más allá de compartirlo o no.

"La mayoría han sido respetuosos y otros es como si tuvieran temor de recibir el volante. Gracias a todos los que han oído, ¡que Dios los bendiga!", concluye la declaración.