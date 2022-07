Hoy se reanuda la final del Súper 4

El Carlos Colucci será escenario de una definición atípica. Este miércoles a las 21hs se disputarán los 1.7 segundos finales de la definición del Súper 4 entre Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales, correspondiente al torneo Preparatorio de Primera de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

Días atrás, el Tribunal de Alzada de la Federación Santafesina emitió un fallo que hizo retrotraer las acciones hasta el segundo, siete décimas para el final y con los lanzamientos de dos tiros libres para Unión, a cargo del jugador Nicolás Zurvera. Con el match igualado en 57, tal como estaban las acciones.

Los árbitros designados fueron Gonzalo Ponce, Marcos Macagno y Ariel Aicardi, y el Comisionado técnico Andrés Musacchio.

En encuentro que tendrá lugar en el gimnasio cubierto de Independiente será a puertas cerradas para todo el público, incluida la prensa. Solamente podrán estar presentes directivos de la ARB y las delegaciones de ambos equipos compuestas por: 12 jugadores, DT, PF y un delegado por cada club. Si bien originalmente estaba prevista en el Coliseo del Sur, la rotura de un tablero motivó el cambio de escenario.

En las últimas horas hubo rumores sobre la posibilidad que Atlético, que efectuó un pedido de reconsideración y fue desestimado, no se presentara. Pero oficialmente no se ha conocido nada hasta el momento.



LA FINAL QUE SE JUGÓ

EN EL LUCIO CASARÍN



La misma tuvo lugar el pasado 22 de mayo en el estadio de la Crema y aquel encuentro, con un final polémico, había consagrado campeón a Atlético tras imponerse en doble tiempo suplementario por 83 a 70.

El momento fatídico que originó todo esta situación de escritorios fue una falta sancionada por el árbitro Matías Walter al jugador Schneider de Atlético sobre Zurvera, que luego fue desestimada por entender el trío arbitral (Andereggen-Capolungo-Walter), tras el diálogo con la mesa de control, que se había producido ya con el tiempo reglamentario expirado, lo cual luego se demostró que no fue así.

Recordemos que el fallo del Tribunal de Alzada, además redujo las sanciones a los jugadores de Unión, Tomás Lattanzi, Nicolás Zurvera y Matías Borda Bossana.