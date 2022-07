AMSAFE Castellanos propuso dos mociones que van al paro

Tal como estaba estipulado, la delegación de AMSAFE Castellanos, el gremio que nuclea a los docentes públicos, se reunió este martes para analizar y votar las mociones, ya que se evalúa parar en reclamo de una mejor oferta salarial ante la incertidumbre económica actual y el avance de la inflación. En definitiva, se puso sobre la mesa un par de propuestas en la que ambas conducen al paro si el gobierno provincial no convoca a discutir paritarias.

Hay que recordar que el próximo viernes se desarrollará la asamblea provincial, y el plan de acción que contemplarán los afiliados del departamento durante este miércoles y jueves tiene que ver con un par de mociones que llevarán a realizar medidas de fuerza si no se realiza un nuevo llamado a paritarias.

Una moción establece el cese de actividades por 48 horas para la primera semana de agosto (1 y 2) con realización de acciones locales y regionales. En caso de no ser convocados, se dispuso realizar otro paro por 48 horas para la segunda semana de agosto (10 y 11) con acciones provinciales y asamblea evaluativa. Mientras que la segunda moción tiene que ver con realizar un paro por 48 horas (2 y 3 de agosto) y otro de 72 horas (9, 10 y 11 de agosto) con asamblea evaluativa. En tanto, para las próximas horas está previsto que la delegación local dé a conocer un comunicado relacionado a estas propuestas. Mientras tanto, la decisión final se determinará este viernes desde la hora 10, donde se definirá si se realizarán las medidas de fuerza.

Cabe señalar que a nivel provincial, el nuevo secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, había confirmado que este martes se iban a realizar las 19 asambleas departamentales del gremio para analizar "la negativa del gobierno a reabrir la paritaria y las acciones a seguir". De allí saldrán las mociones que se someterán a votación de los docentes en las escuelas entre miércoles y jueves, y el viernes 29 se conocerá el resultado de si habrá medidas de fuerza en la provincia, donde se avizora un escenario de conflicto". "Desde AMSAFE volvemos a exigir la urgente reapertura de la paritaria y ratificamos la importancia de que se constituyan espacios de discusión y trabajo para defender la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación", dice el comunicado emitido por el gremio este lunes por la tarde. "Creemos que no hay más tiempo. Volvemos a las aulas con mucha preocupación porque no hemos tenido ninguna respuesta de la gestión de Omar Perotti sobre nuestro pedido de reapertura de paritarias para discutir la situación salarial que estamos atravesando los trabajadores y también los jubilados. Por lo tanto y tal como lo habíamos advertido el pasado 8 de julio cuando hicimos el pedido formal ante el Ministerio de Trabajo, al no tener ningún tipo de respuesta, desde AMSAFE convocamos a la asamblea provincial para que democráticamente vayamos definiendo cuál será la mejor estrategia para seguir defendiendo el salario y nuestros derechos", dijo Alonso.

El titular de AMSAFE también cuestionó al Ministerio de Educación por una serie de decisiones que está adoptando sin consultar a los docentes. En este marco, habló de la extensión horaria y de la eliminación de la repitencia en el nivel secundario. "No nos convocaron para hablar de salarios pero tampoco, para discutir sobre condiciones de trabajo y sobre la extensión horaria que el gobierno va a llevar adelante sin ningún tipo de consultas con los docentes. Por eso también es nuestro malestar. Hay una ley de paritarias que el gobierno tiene que cumplir; ya no tiene más excusas", planteó.